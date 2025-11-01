Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura empezó ayer a vacunar contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC) a 23.000 reces de las explotaciones que se encuentran en un radio de 5 kilómetros de la planta de destrucción de cadáveres Secanim, ubicada en Térmens, donde se destruyeron animales sacrificados de los focos de Girona.

El departamento ha iniciado la inmunización de estos animales después de que la Comisión Europea diera el visto bueno en el plan de vacunación que la conselleria que dirige Òscar Ordeig planteó para extenderla en nuevas zonas de Catalunya y cubrir hasta 23 comarcas y 370.000 animales más.

Eso supone crear una nueva zona de restricción adicional que se añade a la ya establecida a raíz de los focos del Alt Empordà y el Gironès. En Lleida esta nueva zona comprende en su totalidad las explotaciones ubicadas en la Val d'Aran, el Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Jussà, la Noguera, el Alt Urgell, el Solsonès, el Pla d'Urgell y la Segarra. Y parcialmente las ubicadas en el Segrià y la Cerdanya.

Dentro de esta nueva zona de restricción se han identificado zonas de riesgo específicas, donde la vacunación se hará de forma preferente. Aparte de Térmens, se priorizará la vacunación en granjas ubicadas en un radio de 5 kilómetros alrededor los mataderos de vacuno, según la intensidad de los movimientos de animales.

La vacunación se hará simultáneamente en todas las comarcas según la priorización marcada comprendiendo dos cinturones, el primero incluye la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, el Alt Urgell y el Solsonès, y el segundo el Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell y la Segarra. Además se dará prioridad a las explotaciones con animales de reproducción de leche y de carne.

El plan de vacunación incluye también comarcas de Aragón como la Ribagorça, la Llitera o el Baix Cinca.

Las restricciones que se apliquen serán “más flexibles”

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, aseguró que en esta nueva zona de restricciones se adoptarán medidas más “flexibles” que las que pesan sobre las zonas con focos declarados, y que se darán a conocer próximamente, ya que las están negociando con el Comisión Europea y el ministerio de Agricultura. Con todo, adelantó que esperan que sean “mucho más flexibles y favorables a la movilidad de animales”.