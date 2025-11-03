La campaña del aceite, en marcha

La Granadella cerró ayer la undécima edición de la feria del aceite de La Primera Premsada, durante la que se vendieron 12.000 litros de aceite verde del Primer Raig Degustus. El presidente de la cooperativa, Ramon Barrull, apuntó que el aceite de la cosecha avanzada ha “tenido un éxito rotundo porque se ha estado vendiendo durante toda la mañana sin parar”. “Demuestra la buena aceptación de este producto entre los consumidores, que ya lo esperaban”, dijo. Ayer se vendía la garrafa del aceite del Primer Raig a 43 euros, un 20% más barata que el año pasado.

La jornada de ayer comenzó con la octava edición de la caminata entre olivos y el desayuno popular de brasa con aceite nuevo verde, que contó con más de 150 participantes. A lo largo de la mañana, el ambiente fue muy animado y la afluencia de visitantes fue “importante”, especialmente para comprar aceite, ya que hacían cola delante de la cooperativa. Una de las atracciones más visitadas fue el Museu de l’Oli de Catalunya, con maquinaria de 1920, que se puso en funcionamiento para enseñar a los visitantes cómo se elaboraba tradicionalmente el aceite. Asimismo, también pudieron visitar el nuevo molino de la cooperativa. Un vermut musical a cargo del grupo d’Acords cerró ayer la celebración de la primera feria sobre el aceite que se celebra en las comarcas de Lleida.

Por otra parte, Torrebesses acogió la primera ruta del Oleoturismo premium en el Segrià. Una decena de personas hicieron la ruta, en el marco de la actividad Segrià, Terra de Bons Productes, con la que el consell promueve excursiones los cuatro domingos de noviembre. El chef, Ivan Pascual, ofreció una degustación de productos Km0 elaborados con el aceite Degustus del Primer Raig. Asimismo, en La Floresta, Les Garrigues, también se celebró la actividad El matí d’oliveres: Esmorzar, Oli i Música, que combina gastronomía, arte y paisaje en plena campaña de la oliva.