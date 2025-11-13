El Gobierno ordena el confinamiento a las granjas que crían aves de corral al aire libre por la gripe aviar

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado el confinamiento a las granjas que crían aves de corral al aire libre a partir de este jueves por la gripe aviar. Una imposición que ha hecho a través de una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión es una “medida preventiva de refuerzo” ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad viral en la última semana y ha destacado que es “altamente infecciosa”. El mandato ministerial supone extender el confinamiento a las explotaciones agrícolas y a las de autoconsumo o las que producen carne o huevos para su venta directa al consumidor. Desde julio se han detectado en el estado español 14 focos, la mitad de los cuales en Castilla y León, además de 53 aves silvestres y cinco cautivas.

La orden publicada también prohíbe la cría de patos y ocas, así como otras especies de aves de corral; dar agua a las aves de corral procedentes de depósitos a los cuales pueden acceder animales silvestres, excepto que sea tratada para desinfectar de la posible presencia de virus y la concentración de aves de corral y otros de cautivas, incluyendo certámenes, muestras, exhibiciones y celebraciones.

El ministerio precisa que, en caso de que no se puedan confinar las aves de corral, se dará el visto bueno a seguir al aire libre con mallas de acero (tipo en las de pájaros) para evitar la entrada de otras especies o con “cualquier otro dispositivo” que impida el acceso.