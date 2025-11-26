Galería de expositores del I Agrobiotech Innovation Forum de Lleida
Agrobiotech Innovation Forum, el certamen derivado de la Fira de Sant Miquel destinado a profesionales, se estrena con la vocación de consolidarse como referente del sur de Europa y coronar a Lleida como ‘hub’ agroalimentario.
A. MIQUEL. “Més de 50 anys d’experiència en serveis de carretons elevadors Linde”
- Concessionari LINDE
- Ctra. Nacional II, Sidamon (Lleida)
- 973 71 71 51
- www.amiquel.linde-mh.es
- Pavelló 3, parcel·la 3032
A. Miquel és el concessionari oficial de les firmes Linde, carretons elevadors, i Hako, fregadores i escombradores industrials a les províncies de Lleida i Tarragona i a Andorra. Altres feines que realitzen són la fabricació i venda de cabines, giratoris, culleres hidràuliques, escombradores i extractors. A més a més ofereixen serveis estratègics com és el taller de reparació oficial Linde, el servei de lloguer, el centre de formació per a carretoners o la comercialització de bateries de Liti-Ió. A. Miquel compta amb més de 50 anys de trajectòria oferint i adaptant els seus serveis, amb un gran coneixement del mercat, així com de les necessitats reals de les empreses, tant de les agrícoles, ramaderes o alimentàries, com les del sector metal·lúrgic o químic
AFRUCAT
L’estand d’Afrucat presenta les diferents línies d’innovació en què treballa l’associació, entre les quals destaquen solucions de Big Data que apleguen dades del sector idea de la producció, l’exportació fins al punt de venda. També les línies d’investigació en robòtica lluita integrada o solucions energètiques
ALCARRÀS BIOPRODUCTORS.
Iniciativa de 150 famílies ramaderes per gestionar i revaloritzar les dejeccions ramaderes, fent D’UN PROBLEMA UNA OPORTUNITAT. Visita’ns a Agrobiotech Innovation Forum.
Arcusin. “Som l’empresa de referència en solucions per a la collita mecanitzada”
- Polígon Ind. Pla de Urgell, Avda. Merlet,
- 8, 25245 Vila-sana, Lleida
- 973 71 28 55
- www.arcusin.com; pavelló 3
- Parcel·la 3018
Arcusin participa en la Fira Agrobiotech com a empresa de referència en solucions per a la collita mecanitzada de fruits secs i olives, presentant la seva gamma de vibradors dissenyats per oferir una vibració precisa, eficient i respectuosa amb l’arbre. Aquesta tecnologia permet adaptar-se a diferents tipus de cultiu, diàmetres de tronc i condicions de treball, assegurant una recollida neta, homogènia i segura, amb una clara reducció del temps d’operació i de l’esforç manual. Els models exposats mostren l’evolució constant d’una empresa que combina experiència, enginyeria i coneixement real del camp.
ASAJA
Sempre al costat dels pagesos i ramaders, presents a la 1a fira Agrobiotech Innovation Forum
ASG. “Disposem de solucions integrals a la mida i característiques de cada client”
- AIGÜES ASG DEL SEGARRA GARRIGUES, S.A.
- 973 502 020
- aiguessegarragarrigues.cat
- Pavelló 5, estand 5080
Aigües del Segarra Garrigues S.A. estrena estand a la nova fira AGROBIOTECH de Lleida. El Sistema Segarra-Garrigues és el projecte hidràulic més important dut a terme a Catalunya que està convertint una gran part dels actuals cultius de secà de la província de Lleida en cultius de regadiu. La seva construcció permet regar 70.000 noves hectàrees de les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Segarra, la Noguera, les Garrigues i el Segrià, amb una llarga tradició agrícola, en molta part de secà, on habiten més de 350.000 persones, a partir de l’increment de la capacitat de regulació del riu Segre proporcionat per l’embassament de Rialb i pel futur embassament de l’Albagés que permetrà la introducció de nous cultius més rendibles, propiciarà la instal·lació de noves empreses i la creació de nombrosos llocs de treball
Ausa
Presenta a la fira Agrobiotech els seus manipuladors i carretons tot terreny. Visita el nostre espai de demostració a la fira. www.ausa.com.
Automecànic Corbella
Professionalitat i servei amb més de 50 anys d’experiència. Visita’ns a la fira i al web www.automecaniccorbella.com.
Boadella Maquinària
El teu millor soci. Importador oficial de Hyundai CE i distribuïdor Manitou. Pol. Ind. Fontandó, Bellpuig. Tel.: 973 337 286; www.boadella.com.
EMPRENAGRO
L’acceleradora que impulsa el sector agroalimentari, la maquinària agrícola i els mitjans de producció agrícola. Present a la fira Agrobiotech per a donar visibilitat als emprenedors mitjançant l’acceleradora. femac@femac.org. Tel.: 973 22 49 21.
Espina Màquinaria
Distribuïdor oficial dels manipuladors Merlo, present a fira Agrobiotech, amb tota la seva gamma de maquinària agrícola, visiteu el nostre web: www.espinamaquinaria.com.
Eurecat. “Som capdavanters en innovacions tecnològiques per al sector agrari”
- Parc Agrobiotech Lleida, Edifici H3, planta baixa. 25003 Lleida
- 973 193 660
- https://eurecat.org
- pavelló 5, estand 5100
El centre tecnològic Eurecat aposta per l’Agrobiotech Innovation Forum, on presenta innovacions punteres per al sector agrari, entre les quals destaquen robots agrícoles autònoms per a la cura i la collita de cultius, mitjançant la integració de tecnologies com la intel·ligència artificial, la percepció intel·ligent o la navegació autònoma, i altres solucions en l’àmbit de la descarbonització i la bioeconomia. Eurecat mostra el funcionament del robot autònom ROVAG desenvolupat amb GeoEntec Environment Technologies per a l’automatització de l’aplicació de fitosanitaris en hivernacles. També presenta el robot HarvBot, implementat amb Enkitek, que permet localitzar i recol·lectar fruits, i un robot terrestre que fa possible el monitoratge dels cultius i el transport autònom de fruites en terrenys irregulars desenvolupat amb Grupo Saltó.
Hidraquatec
Obres hidràuliques i sistemes de reg amb més de 35 anys d’experiència. Som especialistes en la modernització de sistemes, prioritzant la sostenibilitat i l’eficiència en la gestió de l’aigua. www.hidraquatec.com.
HIDROMATIC. “La qualitat de servei i la rapidesa són els eixos de la nostra empresa”
- Instal·lacions de reg, agrosolars, automatismes, telecontrol i sensòrica.
- Lp-7401,2 25181 Soses, Lleida
- 973 79 78 46 www.hidromatic.es
- Pavelló 5, estand 5065
Després de més de 25 anys, Hidromatic Ponent continua consolidant-se com una empresa capdavantera en el sector del reg eficient, la sensòrica i les solucions agrosolars. La nostra trajectòria s’ha fonamentat en la qualitat, la rapidesa de resposta i la capacitat d’oferir solucions fiables, innovadores i duradores. Aquest 2025 ha estat un any clau, marcat per l’ampliació del nostre taller de caldereria amb una nova nau de 2.000 m² que ens permet fabricar peces i estructures a mida amb més precisió i agilitat, garantint projectes eficients, robustos i adaptats a cada necessitat.
IDEA PLANTECH. “Innovacions i solucions per a potenciar l’agricultura de precisió”
- (+34) 633 133 199 / 931 353 999
- ideaplantechinnova@gmail.com
- C/ Dr. Pujades. 53,
- 08700 IGUALADA-BCN
- ESTAND 5008 PAVELLÓ 5
Impulsem una agricultura més eficient, sostenible i respectuosa amb els processos naturals del sòl i de la planta. Desenvolupem solucions biotecnològiques de nutrició i bioestimulació vegetal basades en extractes naturals i molècules bioactives d’origen biològic, ajudant a recuperar el teu camp mitjançant els microorganismes autòctons. Les nostres formulacions, desenvolupades conjuntament amb AgroLogical Dynamics Proserpina, actuen sobre la fisiologia de la planta per a optimitzar l’absorció i la mobilitat dels nutrients, afavorir el desenvolupament radicular i incrementar la resiliència davant de condicions d’estrès abiòtic
IFR. “Oferim solucions tecnològiques per a automatitzar processos clau del sector”
IFR participa en l’Agrobiotech Forum acostant al sector agroalimentari les seves solucions tecnològiques. En les seves diferents ponències durant les tres jornades del Fòrum, IFR presentarà les seves solucions avançades per a la gestió del sector agroalimentari, sota la seva marca FoodForward, així com casos pràctics d’Intel·ligència Artificial aplicada al negoci, amb tecnologies com Microsoft Copilot®️. Dins de FoodForward, s’impartiran xerrades per a donar a conèixer les seves solucions de gestió ramadera, de gestió de compres de matèries primeres i de gestió de fàbriques de pinso, totalment integrables amb qualsevol ERP del mercat
MAQUINÀRIA FERNÁNDEZ AGROINDUSTRIAL
Any rere any innovem i creixem en el sector de les trituradores, segadores i prepodadores. www.maquinariafernandez.com
MECANOCAMP
Especialistes en la petita maquinària agrícola, jardineria i solucions per a la mobilitat: cadires, pujaescales i scooters elèctrics. Visiteu-nos al web: www.mecanocamp.es. Per a més informació al tel. 973262844.
OSVALD FERRETERIA. “Fa 15 anys que millorem la qualitat del treball agrícola”
- Maquinària agrícola
- C/ Lleida, 17, Torres de Segre
- 973 792 424
- osvaldferreteria@hotmail.com
- Pavelló 3 - Parcel·la 3020
L’Osvald Esteve va adquirir les primeres tisores de la marca Electroup l’any 1984 a la Fira Sant Miquel. Des de la casa importadora a Espanya van oferir-li fer-se distribuïdor de la zona de Lleida i, desprès de molts anys cobrint tot el territori, el 2010 va fundar junt al seu germà Raül l’empresa Osvald ferreteria a Torres de Segre. Actualment compten amb un relleu generacional incorporant a Neus Esteve, assegurant la continuïtat de l’empresa. El producte estrella són les tisores de poda elèctriques Electrocoup F3020 de la marca INFACO. Aquesta sofisticada eina presenta una tecnologia sense contacte que permet treballar sense cap tipus de perill ni possibilitat de tallar-se, tant al portador de la tisora com al company del costat. Visita’ns a la fira per a conèixer-ho de primera mà.
PREMIER PIGS. “Produïm carn de porc sostenible integrant innovació i tecnologia”
- ELS ALAMÚS ( LLEIDA)
- Carretera Ll-11 km 3 25221 Els Alamús
- (Lleida) - 973 98 24 50
- www.premierpigs.com
- Pavelló 4, estand 4092
El sector porcí avança cap a un model productiu més responsable i eficient, integrant innovació tecnològica, respecte pel medi ambient i compromís amb l’entorn rural. La reducció de la petjada de carboni és un objectiu central, que es persegueix mitjançant diverses accions estratègiques. Un aspecte esencial és l’alimentació multietapa adaptada a cada fase productiva, juntament amb l’ús d’enzims i aminoàcids, que permet optimitzar els nutrients i minimitzar l’impacte ambiental de la producció. La inversió en tecnologia és un altre eix essencial. La digitalització de processos i la participació en clústers d’R+D reforcen la capacitat d’innovació
REGS DEL SEGRIÀ
Més de 40 anys d’experiència en el sector del reg agrícola amb un servei integral, amb noves tecnologies. informacio@regsdelsegria.cat. Tel.: 973 56 01 11/ 973 56 01 05. Bell-lloc d’Urgell, Lleida
SECONDLIFE
Treballa per a la bioseguretat, estalvi energètic i de recursos, augment de la valorització de subproductes i reducció de la petjada de carboni. info@secondlifeystem.com. Tel.: 973 829 296.
VICENS MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Experts en maquinària i tecnologia agrícoles. Concessionari oficial John Deere a Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona. www.vicensmaquinaria.com.