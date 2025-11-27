Baró i Fills, Premi a la Millor Golden que organiza JARC

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La novena edición de los Premis Millors Pomes Golden, celebrada en el marco de la Fira Agrobiotech y organizados por JARC, ha reconocido a los productores que hacen posible que la variedad Golden llegue al mercado con la máxima calidad. Este año, el certamen ha batido récord de participación de otras comunidades autónomas. El Premi Super Gold a la Millor Poma Golden 2025 ha sido para Baró i Fills de Albatàrrec, empresa fundada en 1962 y liderada hoy por Montse y Xavier Baró. La empresa también ha recibido el galardón que premia la mejor apariencia con unas manzanas con una coloración impecable y una forma armónica que define la perfección visual. El premio a la Golden más dulce ha sido para Tornafruit (Tornabous), la más crujiente ha sido para Miralcamps Fruits y la mejor ecológica para Biopontil (Rueda de Jalón, Zaragoza). El acto contó con un show cooking del chef Víctor Nicolau, degustación de platos con manzana Golden y maridaje con cerveza catalana Olea Drinks y vinos del país.

“Queremos poner en valor la calidad, la innovación y la pasión que hay detrás de cada manzana.” dijo Sergi Balué, jefe de la sectorial de fruta dulce de JARC. “La Golden es mucho más que una manzana: es tradición, innovación y territorio”, explicó Joan Carles Massot, presidente de JARC.