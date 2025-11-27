“Tendremos que producir más alimentos con una menor disponibilidad de agua”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Diferentes líneas de investigación buscan asegurar los riegos y preservar cultivos ante futuras sequías, un escenario que se prevé recurrente en los próximos años como consecuencia del cambio climático. Los resultados de algunos de estos estudios se expusieron ayer en la feria Agrobiotech, en un ciclo de ponencias titulado Aigua, reg i com assegurar la producció d’aliments. Riccardo Gucci, profesor de la universidad de Pisa, apuntó en la ponencia inaugural soluciones que abarcaron desde el riego subterráneo, al que atribuyó un aumento del 30% en la eficiencia del agua, hasta someter a árboles y vides a un estrés hídrico controlado, adaptado a las características de cada cultivo.

Josep Usall, director general de l’IRTA, destacó que “en los próximos años necesitaremos producir más alimentos con menos disponibilidad de agua” y destacó que “todos los escenarios de cambio climático apuntan que, aunque no siempre lloverá menos, la lluvia será menos aprovechable: caerá de forma torrencial y en momentos que los cultivos no podrán aprovechar”. Apuntó a la necesidad de nuevas fuentes de suministro como las aguas regeneradas y salinizadas, la mejora genética de las variedades más resistentes y, sobre todo, la gestión eficiente de los recursos hídricos.