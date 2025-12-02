Caída histórica de los precios del cerdo en Mercolleida debido al foco de peste porcina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La juntas del porcino de Mercolleida decidieron ayer en una reunión extraordinaria revisar a la baja las cotizaciones de las mayorías de carnes de cerdo fijadas para la semana en curso el pasado jueves a raíz de la crisis desatada por la detección de un foco de peste porcina africana (PPA) en el entorno de Collserola, en Barcelona. El resultado se ha saldado con un descenso de 10 céntimos el kilo vivo para el cerdo cebado, quedándose en 1,20 frente a los 1,30 euros fijados el día 27, cuando el descenso ya fue de 1,4 céntimos. Esto representa el descenso más acusado registrado este siglo, desde la llegada del euro (2002). Y es que, según explicó el director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, desde la llegada de la moneda única los precios “siempre habían oscilado 6 céntimos arriba o abajo”. La cerda también ha bajado 10 céntimos, situándose en 0,48 frente a los 0,58 de la semana pasada; y el lechón de 20 kilos desciende 5 euros, estableciéndose en 31 frente a los 36 anteriores.

Bergés señaló que la junta ha apostado por esta importante bajada de los precios para evitar las tensiones en los mataderos y la industria cárnica en general, que deberán intentar vender la producción que tienen en el mercado estatal o comunitario debido al freno en las exportaciones a terceros países. Ahora habrá que esperar a los diferentes acuerdos a los que el ministerio de Agricultura pueda llegar con los países para ver cómo evolucionan los precios del porcino, que ya acumulaba desde el verano un retroceso de 50 céntimos por kilo vivo.

Por el momento, el ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmó ayer después de una reunión con el sector que China ha confirmado a las autoridades españolas que acepta la regionalización de la situación de la PPA, prohibiendo solo la entrada de productos que provengan de la provincia de Barcelona. De hecho, la Administración General de Aduanas China ya suspendió ayer las importaciones de carne de cerdo de doce empresas de esta demarcación. El sector confía en que las medidas de bioseguridad ayuden a que el foco se quede en el ámbito silvestre y piden negociar acortar las restricciones de exportación.

Expertos de la UE y la UME, desplegados en Collserola

Expertos veterinarios de la Comisión Europea (CE) llegan hoy a Catalunya para asesorar sobre el control del foco de peste porcina africana detectado en jabalíes en la sierra de Collserola y cuyo origen podría hallarse en un embutido contaminado de un bocadillo. Esta es una de las hipótesis que puso ayer sobre la mesa el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, si bien dejó claro que no hay nada confirmado y que su origen se está analizando. Por el momento, solo hay dos casos confirmados, los del pasado viernes, aunque hay otros ocho que son sospechosos, pero que el laboratorio de referencia del ministerio de Agricultura no ha ratificado aún. Para controlar la zona de vigilancia y tratar de evitar que la enfermedad se expanda más allá ayer llegaron a la zona 117 efectivos y 25 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) procedentes de las unidades del Grupo de Intervención de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), de Torrejón de Ardoz, y del IV Batallón, con base en Zaragoza. Estos efectivos empezaron ayer a trabajar en un área de 6 kilómetros a la redonda del foco, junto con 250 Mossos d’Esquadra, agentes rurales, guardias urbanos de Barcelona y policías locales que ya ha movilizado la Generalitat. Por su parte, la Generalitat volvió a pedir “colaboración” a los ciudadanos para que respeten las restricciones impuestas en las zonas de vigilancia.

Críticas de los partidos a Illa por viajar a México en medio de la crisis

La mayoría de los partidos del Parlament, como Junts o ERC, criticaron ayer que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no esté en Catalunya, pues se encuentra de viaje institucional en México desde el pasado sábado, en medio de la crisis desatada en el sector porcino debido al foco de peste porcina. “No puede ser que por un lado se hable de crisis sanitaria y se active la UME y que por otro lado estemos en la Feria del Libro de México”, afirmó la diputada de Junts por Lleida Jeannine Abella. Por su parte, el president reaccionó con una solicitud de comparecencia en el Parlament sobre la gestión de la peste porcina cuando regrese de México.

El sector tenía presente que el virus “podía llegar”

El secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) en España, Ignasi Pons, avisó ayer de que si los casos de peste porcina africana se detectan más allá de los 20 km de radio actual puede crecer la “magnitud del problema”. En este sentido, afirmó que ha habido “suerte” de que el foco se haya situado en una zona donde no hay una “gran concentración” de granjas. “Por eso la importancia de que esto no se mueva de dónde está. “Éramos conocedores de que podía pasar, que llegara, y no se podía hacer nada. Todo lo que se ha podido, se ha hecho”, resaltó, añadiéndo que en su llegada habrá influido el factor humano.