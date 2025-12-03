Elevan a nueve los jabalíes muertos por peste porcina en Collserola

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ministerio de Agricultura elevó ayer a nueve los casos de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en Barcelona, donde decenas de efectivos rastrean sobre el terreno la ‘zona cero’ del brote para evitar que el patógeno, que es muy resistente, se pueda extender. Agricultura informó de la muerte de otros siete jabalíes por este virus, que se suman a los dos ya confirmados la pasada semana, en el radio del primer foco, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallès, unos casos positivos que ya se han notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA) y que han sido confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete de Madrid. La detección de estos nuevos positivos no cambiará “el diagnóstico ni los protocolos” aplicados hasta ahora”, aseguró el ministro de Agricultura, Luis Planas, que aseveró que “estamos en la misma situación. Se han encontrado en los últimos días un total de cuarenta cadáveres de jabalíes que han sido examinados y han dado positivo los dos del viernes y los siete que hoy (ayer) hacemos públicos”.

El dispositivo de seguridad desplegado en la zona, formado por Agentes Rurales, Mossos d’Esquadra, Protección Civil, Policía Local, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) y la UME, continúa aplicando las medidas de contención previstas: desinfecciones, recogida y gestión de cadáveres, investigación con drones y cálculo de densidades de población de jabalí a los radios de 6 y 20 km. Ayer ya se dio por completado el 100% de revisión del radio más cercano al foco.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, Ordeig alertó de que “hay un problema de sobrepoblación de jabalíes en Catalunya” que genera perjuicios sanitarios, que es un vector de transmisión de enfermedades, accidentes de tráfico y de daños a la agricultura, en sus palabras. “Por tanto, hay un desequilibrio en la biodiversidad también autóctona y necesitamos encontrar este equilibrio”, insistió. En respuesta a esta problemática, el conseller informó que ha dado instrucciones para activar los planes de control poblacional de esta especie, una misión para la que contará con el apoyo de cazadores y organizaciones agrarias, así como de alcaldes, ADF y la comunidad científica.

Más de medio millar de llamadas de alerta al 112

El teléfono de emergencias 112 había recibido hasta ayer 523 llamadas relacionadas con el episodio de peste porcina. La ciudadanía ha llamado por encuentros con jabalíes, estén vivos o muertos, para pedir información y para alertar sobre personas que incumplen la prohibición de acceso a zonas restringidas. Las llamadas provienen principalmente de las poblaciones vecinas en el Parc de Collserola.

Normalidad en el campus de la Autònoma

La actividad en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no se ha visto alterada a pesar de la activación del plan de contingencia por la presencia del virus de la peste porcina africana en el medio natural de Cerdanyola del Vallès. Aunque los accesos a bosques y cultivos en torno a las facultades están cerrados y las actividades en el medio natural suspendidas, la actividad lectiva no se ha visto alterada y la circulación en el interior del campus tampoco.