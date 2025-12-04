Primeros mataderos que rechazan cerdos y Grupo Jorge reduce 300 empleos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los problemas para el porcino se multiplican, con mercados internacionales cerrados y mientras se negocian reaperturas, algunos mataderos han comenzado a no aceptar más cerdos y el Grupo Jorge prescinde de 300 trabajadores en Santa Eugènia de Berga. Ayer se encontraron medio centenar de jabalís muertos en Collserola.

Uno de los peores augurios del sector productor de porcino era no poder dar salida a los cerdos de las granjas y, de momento, ya se han registrado los primeros casos de mataderos que no aceptan más animales por las dificultades para darles salida en el mercado, según Unió de Pagesos. Reclama a las administraciones que articulen medidas de mercado para dar salida a los cerdos con peso comercial que se encuentran en el radio de inmovilización de los 20 kilómetros a la redonda de inmovilización en Barcelona, los primeros en problemas, pero que afecta a todo el sector como vasos comunicantes. Desde JARC también se aludió a previsiones de anulaciones de algunos camiones la próxima semana, en la que habrá un día menos de matanza al ser el lunes festivo. Por parte de Asaja, destacaron que los controles en los mataderos están siendo extremos estos días. De momento, los problemas con la industria se concentra en Barcelona, pero las organizaciones agrarias insisten en que es necesario dar salida a los animales en granja listos para el sacrificio. El sector espera cuál será la decisión de la junta de precios de Mercolleida, después de la caída histórica de diez céntimos el lunes. Ayer, el mercado alemán repitió cotizaciones, una buena noticia dentro de lo que cabe y que hace esperar en que no se rompan más récords.

Por ahora, en la zona más afectada por el brote, ya se han empezado a ver consecuencias a nivel laboral. La cárnica Grupo Jorge, una de las principales empresas del sector porcino, ha prescindido de 300 trabajadores temporales contratados a través de una ETT en su matadero de Santa Eugènia de Berga, en Osona, según denunció CCOO. El sindicato exige activar a los ERTE por causas de fuerza mayor, algo que el ministerio de Trabajo ya anunció que hará, así como prohibir despidos asociados al brote mientras dure esta crisis sanitaria y ayudas económicas.

Mientras, los Agents Rurals ampliaron la zona de búsqueda de ejemplares de jabalíes muertos en el área de vigilancia que va de los seis a los veinte kilómetros del punto donde se hallaron los primeros animales fallecidos por peste porcina. En la primera zona de vigilancia, denominada como “tampón”, que ya está 100% peinada por los efectivos desplegados, se han hallado 50 cadáveres de jabalíes. Los efectivos solo han retirado cadáveres de jabalíes, pero aún no han hecho capturas, porque falta un dictamen de los técnicos de la Comisión Europea que valide los mecanismos de captura y sacrificio. La enfermedad ha situado a los cazadores como una pieza esencial para controlar su propagación. La Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat) ha entregado una lista de más de 100 cazadores cualificados para realizar actuaciones para reducir la población “donde sea necesario”, aunque también reclamaron ayudas a la Generalitat para retirar a los animales muertos, puesto que denuncian que se están encontrando con muchas empresas cárnicas que no les están facilitando este servicio por lo que “no les sale a cuenta”.

La Generalitat anuncia una línea de ayudas de 10 millones para el sector

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció ayer la puesta en marcha de una línea de ayudas directas de 10 millones de euros, ampliable en otros 10 millones, para los sectores económicos afectados por el brote de peste porcina africana (PPA) que será aprobado el martes en Consell Executiu. Esta se une a la línea de 50 millones que el ICF ya ofrece en caso de emergencias, una ayuda que la consellera de Economía, Alícia Romero, dijo que hasta la fecha no ha solicitado nadie. Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, afirmó que la Unión Europea cuenta con reglamentos y mecanismos para compensar al sector del cerdo en el caso de que la peste porcina africana entrase en las granjas. Además, si el impacto de la PPA “tiene consecuencias en los precios” del mercado porcino, hay mecanismos recogidos en la OCM de mercados agrícolas europeos para actuar.

Paralelamente, el Gobierno central sigue negociando “certificado a certificado” con los destinos que han cerrado sus fronteras a la entrada de productos del cerdo desde toda España. Por ahora países como China y Reino Unido ya han confirmado la regionalización para las importaciones, no obstante, otros, como por ejemplo Chile, ya han comunicado que cierra sus fronteras a la llegada de productos cárnicos del cerdo desde cualquier punto del país. En el mercado interno europeo, la atención estaba ayer puesta en la visita que representantes de la Comisión Europea estaban llevando a cabo en la zona afectada para valorar las actuaciones del plan de contingencia aplicadas hasta ahora y decidir qué regionalización se aplica en la Unión Europea con respeto al foco. Al cierre de esta edición aún se desconocía la decisión adoptada. Hasta la fecha, la UE aplica esa regionalización en la zona de 20 kilómetros a la redonda del foco en base a los protocolos establecidos.