El Govern encarga al Irta una auditoría de los centros que trabajan con el virus de la pesta porcina

La Generalitat ha ampliado este sábado la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) a cinco centros que trabajan con el virus de esta enfermedad animal en un radio de veinte kilómetros en torno al foco del brote, incluido el laboratorio IRTA-CReSA.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado de esta medida en una comparecencia este sábado ante los medios de comunicación, a raíz del informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

Este descubrimiento ha puesto el foco en el IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos.

Illa ha declarado que la auditoria de protocolos de esos centros la liderará el IRSA-CReSA, que creará un grupo de expertos del máximo nivel para conocer el origen del brote, sobre el que no se descarta ninguna hipótesis, y ha subrayado que hacer este encargo a ese laboratorio es "una muestra de confianza" en el centro catalán de sanidad animal.

También ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio, que cuentan con más de 80.000 animales, y que el número de positivos hasta el momento es de 13 casos confirmados, con "más de 70 casos negativos".

La carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español y ha insistido en que "no hay ningún riesgo" en el consumo de esta carne para la salud humana.

También ha dicho que "se está consiguiendo este objetivo de contener el brote" que, dice, es la prioridad número uno, por lo que ha agradecido el trabajo de todos los efectivos desplegados y ha pedido a los ciudadanos cumplir con las restricciones de acceso al medio natural.