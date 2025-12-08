Seis expertos en bioseguridad iniciarán mañana la auditoría en el IRTA-CReSA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un comité formado por seis expertos en bioseguridad empezará este martes la auditoría de bioseguridad en el IRTA-CReSA y otros centros de investigación relacionados con la Peste Porcina Africana (PPA) para evaluar posibles riesgos de escape del virus. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha hecho públicos los nombres de los especialistas este lunes desde la delegación de Lleida y ha pedido "prudencia y dejar trabajar a los científicos". El grupo estará coordinado por el director del IRTA, Josep Usall, y según ha adelantado Ordeig, esta será "una semana determinante para tener más información" sobre el origen del brote.

La doctora Laura Pérez, jefa del área animal y seguridad biológica del SISA, será la coordinadora científica de este equipo de expertos. También participarán al doctor Gorka Aduriz, del centro Neiker BRTA del País Vasco; el profesor Massimo Palmarini, del Erasmus MC de Róterdam; el doctor Gonzalo Pascual, del Instituto Carlos III de Madrid; Xavier Abad, jefe de la unidad de alta contención del IRTA-CReSA; y la doctora Diana Ramírez, ninguna de infraestructuras de producción animal y presidenta del comité ético de experimentación animal del IRTA. El conseller ha indicado que no se descarta la incorporación de nuevos especialistas en el grupo.

Definir qué centros hay que auditar

No se descarta incorporar nuevos expertos, ha indicado Ordeig, pero este son los que a partir de mañana definirán el “plan de trabajo” de los centros que se tienen que auditar, “analizando los protocolos, las instalaciones, los flujos, y el tipo de muestras muertas y vivas que se utilizan (...), y por lo tanto si puede haber potencial riesgo al margen del laboratorio del CReSA”, según ha adelantado el conseller este domingo. “Cuando decidan el qué, tendrán que hacer una revisión de los espacios físicos, de la cual también serán los responsables,” ha remachado.

Sobre la responsabilidad del centro IRTA-CReSA los centros que serán auditados, precisamente, Ordeig ha pedido “prudencia” a la opinión pública y ha mantenido que tendrán que ser los profesionales y los científicos y no la política” los que digan cuáles son estos centros y si hay que analizarlos.

En general, el conseller ha pedido la misma prudencia a la hora de sacar conclusiones sobre el origen del brote, y además ha aventurado que esta semana “tendremos información muy importante”, tanto en este terreno como en el de la secuenciación de todos los tipos, de virus de PPA “que corren por Europa”, cosa que también puede ayudar a aclarar cuál es el origen del brote y de las “posibles coincidencias” con la cepa del virus que ha infectado los jabalíes de Collserola.

Reapertura de mercados asiáticos

El conseller ha confirmado la “buena noticia” de la reapertura del mercado de exportación de cerdo en Corea del Sur (valorado en 113 MEUR el año), que ayer aceptó acotar el veto a la compra de carne de cerdo en la zona afectada a los 20 km de perímetro infectado y no más allá. “Cataluña defiende que la regionalización por criterios sanitarios sea con este criterio”, ha reiterado. En este sentido, ha dirigido un mensaje a China, que ha decidido mantener la regionalización en toda la demarcación de Barcelona, y ha dicho que hay “conversaciones al más alto nivel” con Japón (349 millones en exportación de cerdo) y las Filipinas (125 millones el año), para que sigan el camino de Corea del Sur.

“Vamos por el buen camino”

Sobre los trabajos para la contención del virus, el conseller Ordeig ha dicho que se va “por el buen camino”, y ha repetido que el foco está “contenido” y que no hay casos positivos fuera del primer radio de 6 km.

El conseller ha agradecido nuevamente la colaboración ciudadana y su “implicación” para conseguir reducir al máximo las incidencias relacionadas con ciudadanos que no siguen las indicaciones sobre restricciones de movilidad dentro de la zona infectada. Más allá de eso, ha detallado que el 112 ha recibido “más de 1.500 llamadas” sobre avistamientos de jabalíes vivos o muertos, dato que ha ofrecido como muestra de la implicación de la ciudadanía ante el brote de peste porcina africana.

Por otra parte, ha agradecido a los cazadores la intensificación de las batidas que se está llevando a cabo “en todas partes” para evitar al máximo el riesgo de contagio y reducir la población de jabalí en zonas donde hay mucha sobre población. “Independientemente de lo que pase con la peste, hace falta una actuación contundente e intensa durante el año para reducir la población de jabalíes, eso era una asignatura pendiente”, ha remachado el responsable del ramo.