Unió de Pagesos (UP) tiene la intención de llenar el Eix Transversal (C-25) de tractores desde Riudellots de la Selva hasta Cervera el próximo 29 de diciembre. Lo harán para protestar contra la gestión de la fauna cinegética que consideran que ha quedado en cuestión ante la actual crisis de la peste porcina africana (PPA). La coordinadora nacional de la organización, Raquel Serrat, ha lamentado que esta sea una cuestión que ahora se tenga que tratar cuando “hace décadas que desde el sindicato y todo el sector agrícola estamos reclamando que se haga una gestión sostenible”. La protesta tendrá cuatro puntos de salida a lo largo de la vía más un quinto que será desde Lleida.

Unió de Pagesos ha anunciado esta protesta que acordaron justo el martes por la noche en el seno de la organización y lo hace en medio de la crisis por la PPA que mantiene en alerta al sector del porcino. Ha sido en el marco de un encuentro de los principales representantes de la organización con medios de comunicación en Artesa de Lleida. Raquel Serrat ha explicado que los problemas con la fauna cinegética no vienen de ahora con la peste porcina sino que hace décadas que se arrastran. Así, se ha referido a la plaga de conejos que sufren especialmente las comarcas de Ponent o los casos de tuberculosis en el Pirineo a causa de los jabalíes y los ciervos. “Hace muchos años que se tendría que haber actuado, vamos tarde”, ha remarcado.

Serrat ha señalado que el conseller Òscar Ordeig ha anunciado que quieren hacer planes de control poblacional, pero ha recordado que si el Govern dispone de estos planes es porque en UP, el año pasado consiguieron hacer aprobar por decreto precisamente esta cuestión. Se trata de un decreto que recoge una gestión para esta fauna cinegética y que permite redactar planes poblacionales cuando en una zona hay problemas. Este decreto también permite que los agricultores se puedan “defender” si tienen el correspondiente permiso de armas y la formación que corresponde para proteger las cosechas y sus animales.

La protesta del día 29 de diciembre partirá de cuatro puntos de salida. Uno estará en Riudellots de la Selva, un segundo en Vic, el otro en Manresa y un cuarto en Cervera. También saldrán tractores de Lleida ciudad y se dirigirán hasta la capital de la Segarra. El objetivo es hacer marchas lentas a lo largo de la vía con el fin de colapsarla.