UP alerta de que luchará contra los recortes en derechos sociales y pensiones impuestas a los agricultores

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos ha denunciado este jueves, en rueda de prensa en Lleida, la importante caída de prestaciones sociales al sector agrario a raíz de la modificación en la cotización de los trabajadores autónomos, aprobada sin considerar las particularidades de la agricultura profesional. Según el sindicato, las nuevas prestaciones comportarán reducciones de entre el 32% y el 44% en incapacidades temporales y viudedad, así como del 35% en incapacidades permanentes y absolutas dentro de ocho años, y hasta el 33,66% en jubilaciones de cara al 2050. UP recuerda que la pensión media de los agricultores no llega a los 900 euros, por debajo del actual Salario Mínimo Interprofesional, a pesar de haber cotizado durante cuatro décadas.

El sindicato ha manifestado que continuará su lucha para conseguir pensiones dignas y que ninguna de ellas esté por debajo del SMI. En esta línea, la campaña 'Pagesia o Foc', iniciada por Unió de Pagesos en noviembre, reclama como a punto prioritario el acceso a pensiones dignas y el reconocimiento de la dureza del trabajo al campo mediante la jubilación anticipada. Esta iniciativa, que incluye varios actos para conseguir cambios estructurales para el futuro del sector, se dirige tanto a los agricultores como los diferentes actores sociales, económicos y políticos para sensibilizar sobre la situación actual.

Envejecimiento del sector y caída de afiliaciones

Según datos del Censo Agrario del 2020 del INE citados por Unió de Pagesos, las personas físicas jefes de explotaciones agrarias de 65 años o más representan el 40,92% (22.496 personas) del total, mientras que las menores de 35 años sólo suponen el 4,12% (2.268 personas). Por territorios, Tarragona presenta la situación más preocupante con un 44,88% de agricultores mayores de 65 años, seguido de Lleida (39,68%), Girona (36,92%) y Barcelona (36,26%).

Este envejecimiento está directamente relacionado con la caída de afiliados como autónomos del sector primario en la Seguridad Social. Desde el año 2000 hasta el 2025, las afiliaciones han disminuido un 45,32% en Cataluña, con caídas del 50% en Barcelona, 43% en Lleida, 49% en Girona y 42% en Barcelona. Esta tendencia, sumada a las dificultades para conseguir el relevo generacional, dibuja un panorama complicado por el futuro del sector.

Avances y retos para el relevo generacional

Gracias al trabajo sindical de Unió de Pagesos, se ha conseguido la aprobación de la Ley del Fondo Agrario y Ganadero, que a partir de 2026 financiará la cooperación para el relevo con ayudas específicas para los agricultores que cedan tierras a los jóvenes. Además, el Contrato Global de Explotación del 2026 contempla que la prima base de la incorporación de jóvenes llegue a los 30.000 euros, una mejora con respecto a los 22.000 euros establecidos en el 2025.

A pesar de estos avances, el sindicato señala que los agricultores jóvenes todavía afrontan numerosos obstáculos para acceder a la tierra y a las explotaciones. Jóvenes de Unió de Pagesos solicitó este 2025 al Departamento medidas como la intervención en los alquileres del suelo con un límite máximo de precio, la activación de licitaciones de tierras en desuso y la revisión de la fiscalidad.

Unió de Pagesos también reclama medidas de asesoramiento en las incorporaciones de jóvenes, tanto en el ámbito familiar como para los que provienen de fuera del sector, con el objetivo de garantizar un relevo generacional viable y con futuro dentro del sector agrario catalán.