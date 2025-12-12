El precio del cerdo, en su nivel más bajo en cuatro años con pérdidas de 30 € por animal

PrognosPorc- Juan Pedro Florido, de ElPozo Alimentación (Murcia), Josep Mª Cortasa, de Ramaderia Cortasa (Lleida), y Llorenç Casals, de Ganados Casals (Lleida) se proclamaron ayer ganadores de la XV edición de los premios PronosPorc, que entrega y organiza Mercolleida. Los premios dan a conocer al mejor analista del sector porcino de España en base a las reuniones de la lonja. - MERCOLLEIDA

El precio del cerdo cebado cayó ayer otros seis céntimos, con lo que acumula un derrumbe de 26 en apenas diez días. La cotización en Mercolleida quedó en 1,04 euros el kilo vivo. Se trata de la más baja en cuatro años, porque hay que remontarse a finales de 2021 y comienzos de 2022 para ver valoraciones de un euro el kilo. Así lo explicaron el director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, y el analista y director de operaciones de El Pozo, Juan Pedro Florido, tras la reunión de la junta de precios, y recordaron que en 2023 llegó a pagarse a dos euros. Por su parte, el lechón se depreció 2 euros por animal y quedó el 24. Hoy, el productor pierde 30 céntimos por kilo de cerdo que envía a matadero, lo que suponen 30 euros por animal. El sector español ya tiene número rojos de 30 millones semanales, de los que al menos 3,2 corresponden a Lleida.

Todo ello a pesar de que la situación en estos momentos es “un poco mejor” que al comienzo del estallido de la crisis porque, recordó Bergés, hoy existen ya países importantes, como China o Corea del Sur que han aceptado la regionalización y aceptan porcino, salvo de la provincia de Barcelona o la zona afectada. Pese a todo, el director de Mercolleida admitió que es clave recuperar otros mercados asiáticos, en especial Japón y Filipinas. De hecho, en estos momentos están regresando a puertos españoles contenedores rechazados por ciertos mercados, como el caso de estos dos, que llegarán en dos o tres semanas.

Lo importante, coincidieron, es que no aparezcan nuevos casos de peste. El analista de El Pozo considera que si es así, las cotizaciones podrían comenzar a remontar en enero, eso sí, sin dejar los números rojos rápidamente. Si la peste no se extiende, considera que 2026 podría llegar a tener cotizaciones medidas de 1,40 euro. “El ganadero no ganaría mucho, pero no perdería”, calculó. Florido dijo que “la situación está aparentemente controlada y hay que tener una sensación de tranquilidad”. Lanzó un mensaje esperanzador porque “el sector agroalimentario en general, y el ganadero en particular, es fuerte, con capacidad de remontar”. Llegó a decir que “dentro de seis meses si todo se gestiona como se está haciendo, que parece que es de manera positiva para todos, puede quedar en una fea anécdota”.

Este año, el precio medio de Mercolleida se ha situado en 1,62 euros, y la peste ha arruinado el tramo final del ejercicio, pero el promedio ha sido positivo, con unos costes de entre 1,30 y 1,35 euros.

El Govern valla el perímetro de los 6 km para la capturas de jabalíes

La Generalitat culminará en breve el cerramiento perimetral del radio de 6 kilómetros alrededor del foco de peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola, del que siguen sin aparecer nuevos casos, un paso clave en el dispositivo para evitar la expansión del virus, según explicó ayer el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en su informe diario sobre esta crisis sanitaria. El vallado incorporará barreras físicas, vallas y el cierre de pasos de fauna e infraestructuras, con el objetivo de impedir cualquier movimiento de jabalíes hacia el exterior. Superada esta fase, adelantó que se iniciará una actuación específica en la franja comprendida entre los 4 y los 6 kilómetros, donde se intensificarán las capturas y sacrificios de fauna salvaje. “Esta intervención –dijo– está definida por los técnicos y validada por la Comisión Europea y busca crear una zona de seguridad libre de animales potencialmente infectados, para evitar contagios tanto hacia el interior del foco como hacia el exterior”.

Las actuaciones se enmarcan en el objetivo global de reducir a la mitad la densidad de jabalí en Catalunya, que actualmente se sitúa en una media de 6,3 animales por kilómetro cuadrado, con picos de hasta 12 en zonas como Girona, la Catalunya Central o el Pirineo.

Mientras tanto, Ordeig dijo que el perímetro de 20 kilómetros mantendrá las restricciones de acceso al medio natural hasta el domingo día 14, y un día después se revisará la situación.

Sobre el comercio, informó que República Dominicana ha aceptado la regionalización provincial del comercio de carne de cerdo.

El IRTA-CRESA niega problemas de bioseguridad por sus obras

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA), situado dentro del perímetro donde se detectó el brote de PPA, ha certificado que “no se ha producido ninguna incidencia susceptible de haber afectado a la bioseguridad” por las obras de construcción de un nuevo edificio adyacente. El centro, que hace experimentos con el virus de la PPA, afirma que los trabajos de ampliación se encuentran “en una fase inicial” y limitada “únicamente a trabajos previos de preparación del terreno y urbanización del entorno”.

Mientras ser ha presentado el primer ERTE para 458 trabajadores en un matadero de Osona.