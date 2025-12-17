China rebaja al 9,8% los aranceles al cerdo de Catalunya y al 4,98% a Pini

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministerio de Comercio de China ha decidido imponer a partir de hoy miércoles aranceles de entre el 4,9% y el 19,8% al cierre de la investigación por competencia desleal que inició hace un año sobre las importaciones procedentes de la Unión Europea de carne de cerdo y subproductos porcinos refrigerados o congelados, así como en grasas y vísceras. China aplicará aranceles de hasta un 9,8% a las importaciones de cerdo proveniente del sector cárnico catalán, donde se encuentran empresas como Carns Juià, Costa Food, Noel o Friselva. Los aranceles se aplicarán durante cinco años y sustituyen a los gravámenes temporales de hasta el 20% que Pekín había impuesto el pasado septiembre. La medida es el resultado de las tensiones comerciales con Bruselas por los aranceles a los vehículos eléctricos chinos.

Las tasas se situarán entre el 4,9% –aplicado a Litera Meat de Binéfar, una de las empresas utilizadas como muestra en la investigación y donde envían animales ganaderos de Lleida– y el 19,8% para las compañías que no han colaborado con el proceso, algunas de ellas ubicadas en países como Dinamarca o Alemania. Sin embargo, anteriormente, los aranceles máximos en algunas importaciones de la UE llegaban hasta el 62%. En el caso de las empresas que sí han cooperado, entre ellas varias catalanas y el resto de españolas, el gravamen se situará en el 9,8%.

Un portavoz del ministerio de Comercio chino justificó la decisión asegurando que el sector porcino del gigante asiático “afronta dificultades” y que existe “una fuerte demanda de protección”.

La medida anunciada por China podría tener un impacto significativo en Catalunya, puesto que el gigante asiático es uno de los principales mercados de exportación de carne porcina. Según datos de Prodeca del año 2024, Catalunya exportó carne de cerdo a China por un volumen superior a 140.000 toneladas, cifra que representa un 43% del total de las exportaciones agroalimentarias catalanas en el país asiático. La provincia de Lleida exportó el año pasado 2.318 toneladas por valor de 5,947 millones, según datos de la Cámara de Comercio de Lleida.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, calificó el anuncio chino como “muy positivo”. “Demuestra que aquí las cosas se hacen bien, incluso se hacen mejor que en otros sitios, por lo que nos permite tener ventajas comparativas”, defendió.

Diez nuevas muertes de jabalíes por PPA en el radio del primer foco

El ministerio de Agricultura confirmó ayer otros diez casos de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) dentro del radio del primer foco detectado en la zona de Cerdanyola del Vallès. Con estos positivos se confirma la presencia de la enfermedad en 26 animales silvestres desde el inicio del brote. Según detalló en un comunicado, se analizaron más de 200 cadáveres de animales hallados en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias de la zona infectada que resultaron negativos.

“Las administraciones central y autonómica recuerdan mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres”, resaltó el ministerio.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, defendió que encontrar más jabalíes positivos en peste porcina africana (PPA) es “normal”. “La noticia sería que no hubieran salido más”, dijo.

Asimismo, el conseller descartó aplicar más restricciones al medio natural y explicó que lo importante es que estos positivos están dentro del primer foco. También explicó que prevé recibir la auditoría del IRTA-CReSA a más tardar hoy miércoles.

Además, recordó que el Govern ha aprobado 30 nuevas plazas por técnicos y especialistas en control cinegético.

En concreto, serán siete técnicos de gestión A2 y 23 técnicos especialistas en medio natural, gestión cinegética, soporte a la caza o seguimiento de fauna. Las plazas estarán operativas a principios del mes de enero.

Por su parte, los Agentes Rurales están reforzando la señalización de los accesos a la zona restringida por la PPA para evitar que un posible aumento de afluencia de visitantes al medio natural durante el fin de semana largo de la Purísima aumente el riesgo de movilidad del virus.