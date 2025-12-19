Los expertos de la CE no han podido identificar “ninguna ruta obvia” de fuga de la peste porcina del IRTA

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los expertos de la Comisión Europea no han podido identificar “ninguna ruta obvia” de escape de la peste porcina africana (PPA) del IRTa-CResA. En un informe preliminar, la misión de expertos europeos (EUVET) asegura que “no ha podido identificar ninguna ruta obvia a través de la cual el virus se hubiera escapado de las instalaciones del IRTA-CReSA”. Los análisis hechos “no permiten identificar el origen del virus a causa de la falta de cepas estrechamente relacionadas en las bases de datos”, dicen. Estos análisis, sin embargo, permitieron la identificación de “marcadores genéticos en los genomas virales secuenciados”. “Estos marcadores podrían ayudar a rastrear el origen del virus si se dispone de otros datos de secuencia”, apuntan.

Por eso, los expertos recomiendan realizar la secuenciación y el análisis de secuencias a partir de muestras recogidas de “otros brotes”, la secuenciación y el análisis de secuencias de “virus relevantes disponibles” en el IRTA-CReSA y comparar las secuencias con secuencias que serán proporcionadas por “otros laboratorios de Barcelona, Catalunya y España en general”. También recomiendan “implementar una PCR en tiempo real para la detección y el cribado de la deleción observada en el extremo 5” del genoma del virus” y utilizar “el enfoque multigénico establecido para cribar stocks y muestras”.

Bruselas avala la respuesta del IRTa - CResA

Los expertos avalan las medidas de bioseguridad del centro y dice que “el laboratorio es consciente del riesgo de que el virus escapara de sus instalaciones y ha establecido un análisis de los puntos críticos y de los protocolos”. El informe indica que hubo “un incidente relevante con el digestor” en noviembre, se gestionó “adecuadamente y se discutió de manera muy transparente”. “Es muy poco probable que eso esté relacionado con el brote, ya que se tomaron las medidas necesarias y el momento no coincide con el inicio del brote, que se produjo anteriormente a causa del hallazgo de carcasas de jabalí positivas por PPA”, resaltan.