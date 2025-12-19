Mossos y Guardia Civil registran el IRTA-CReSA, investigado por la PPA

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil registraron ayer las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA en Bellaterra, en el marco de la investigación conjunta para determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA) y recogieron documentación relacionada con las investigaciones que se realizan en el centro, según informó el propio IRTA-CReSA. La entrada y registro fueron ordenados por el juzgado de Cerdanyola del Vallès, dentro de las diligencias previas decretadas por la justicia –declaradas secretas–, y bajo “los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación”, según informaron las autoridades. La Justicia tiene al laboratorio bajo la lupa, al existir sospechas de que la cepa proceda de uno de los centros a raíz de un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalló que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

La Generalitat ya encargó una auditoría al propio IRTA para averiguar si el brote pudo originarse en uno de los centros, y cuyos resultados deberían estar listos esta semana. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, pidió “prudencia” sobre la procedencia del virus después de conocer el registro. “Esta es una cuestión muy sensible. Desde el propio Govern y el departamento de Agricultura se ha instado a la investigación para conocer el posible origen de este brote”, remarcó Paneque, que reiteró que “no se puede confirmar ni desmentir” la hipótesis de que haya salido del centro con la información actual. Por el momento, los jabalíes muertos por la PPA son 26, todos dentro del primer radio del foco.

El cerdo se queda en 1,04 euros

Paralelamente, Mercolleida acordó ayer mantener el precio del cerdo después de tres semanas de descensos, que habían provocado un derrumbe de 26 céntimos en 10 días. La cotización quedó en 1,04 euros el kilo vivo, mientras que el cerdo selecto quedó en 1,052 euros y el cerdo graso en 1,028. Todos mantienen los precios de la semana pasada, que tuvo un descenso más moderado (6 céntimos) después de dos intervenciones más agresivas. Los productores, sin embargo, siguen perdiendo 30 céntimos por kilo de cerdo que envían a matadero.