Mercolleida prevé cerrar la semana “récord” de 2025 con 1 millón de matanzas de cerdo

El director general de Mercolleida, lonja de referencia estatal en el ámbito del mercado porcino, Miquel Àngel Bergés, ha explicado que la previsión de la lonja es que esta sea la semana “récord” de 2025, con un millón de matanzas de cerdo en España, pese a la crisis de peste porcina africana (PPA) en Catalunya.

Sostiene que su apuesta por bajar el precio del kilo de cerdo, que pasó de los 1,30 a los 1,04 euros en sólo 10 días, ha intensificado las compras de carne de cerdo por parte de los mataderos, afectados por la escasez de espacio en sus frigoríficos.

En concreto, el pasado 1 de diciembre se acordó una bajada de 10 céntimos que redujo el precio de los 1,30 euros a los 1,20, y tres días después hubo otra rebaja de 10 céntimos, que situó el precio a 1,10, y el pasado 11 de diciembre, se rebajaron 6 céntimos dejando un precio final de 1,04 euros. Representa el precio más bajo en los últimos cuatro años. Hay que remontarse a finales de 2021 y principios de 2022 para encontrar cotizaciones del kilo de carne a un euro. Contrasta con los dos euros a los que llegó a pagarse en 2023, con grandes exportaciones a China, muy afectada por la peste en esos momentos.

Alivio para mataderos

“Las tres bajadas de precios han ayudado. Los mataderos no saben dónde meter la carne, pero con estos precios tan bajos se han animado”, apunta el director general de Mercolleida.

Bergés explica que esta “tendencia bajista” de los precios se remonta al pasado mes de julio, cuando el precio del kilo de cerdo en España todavía era “muy alto respecto al del resto de Europa”.

De esta forma, estas reducciones permiten equilibrar los precios del país con los de sus vecinos europeos y así aliviar a los mataderos españoles descargando sus frigoríficos con más matanzas.

Bajada de precios en enero

Bergés da por seguro que este récord de matanzas provocará que esta Navidad haya “mucha carne” de cerdo, pero vaticina que la bajada de precios de cara al consumidor no se notará hasta 2026.

“Como suele ocurrir, en la cuesta de enero habrá una caída de precios. También a nivel europeo, quizá más que en otros años”, añadió.

Japón, apertura parcial

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, celebra que Japón haya aceptado comprar carne de cerdo española producida antes de que se detectara el brote de PPA en Cerdanyola. “Esto quiere decir que todas las cámaras frigoríficas que tenían mucho material, pero producido antes de esa fecha, sin problema podrán exportar”, aclara el conseller.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó ayer que el hallazgo de un jabalí positivo de PPA en Sant Cugat ha obligado a modificar el segundo radio del foco pero no el primero. Con la nueva configuración, Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls y Subirats se incluyen en la zona de infección de los 6 a los 20 kilómetros, donde están prohibidas las actividades organizadas en el medio natural. Además, se incorporan dos granjas en el perímetro, cuyos animales se analizarán mañana lunes. Una es una explotación comercial y otra es una granja escuela.

Por otra parte, el Govern ha puesto en marcha una campaña de comunicación destinada a promocionar el consumo de carne de cerdo y productos derivados durante las fiestas de Navidad. La iniciativa quiere concienciar a la ciudadanía de la importancia de consumir productos locales y de proximidad, sobre todo en solidaridad y apoyo al sector porcino en un contexto marcado por la peste. La campaña quiere poner en valor los platos gastronómicos más arraigados como los canelones o los embutidos, y otros productos derivados del cerdo.