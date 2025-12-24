El clima se ceba con los cultivos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Este año el clima ha castigado a los agricultores de la demarcación de Lleida con 19 tormentas de pedrisco que han dañado en mayor o menor medida todo tipo de cosechas. Por su parte, el sector ganadero se ha visto afectado en primer lugar por la dermatosis nodular contagiosa en el vacuno, por el confinamiento de las gallinas debido a la gripe aviar y por el brote de peste porcina africana detectado a finales de noviembre en Collserola, que hizo caer los precios en la lonja de Mercolleida en más de 26 céntimos en tan solo diez días.

El 19 de abril las comarcas de Ponent sufrieron la primera tormenta de piedra, que afectó especialmente a cultivos de fruta dulce de las comarcas del Baix Segre y del norte del Segrià. Hasta el mes de octubre le siguieron otras 18 que castigaron todo tipo de cultivos a lo largo de todo el llano, desde el cereal hasta el olivar. De hecho la ADV Terres de Lleida y el Meteocat afirmaron en su balance que esta había sido una temporada de tormentas histórica. Apuntan al cambio climático como principal factor de este incremento de fenómenos, que va acompañado de un aumento del tamaño de las piedras, con hasta 3 centímetros de diámetro, así como de una anticipación en el calendario.

En octubre la detección de un primer caso de dermatosis nodular contagiosa en una granja de vacas de Castelló d’Empúries puso en alerta al sector en Lleida y la Generalitat empezó a vacunar a las reses para evitar la propagación de la enfermedad. A mediados de noviembre, el Gobierno ordenó confinar todas las aves de corral como medida preventiva para tratar de controlar la gripe aviar, tras detectarse focos por toda España. El golpe más duro para el sector ganadero leridano, sin embargo, llegó a finales del mismo mes, cuando se detectaron varios jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA), una enfermedad ausente en España desde hacía 31 años, en Collserola. A principios de este mes los efectos del brote empezaron a golpear al sector, cuando Mercolleida, la lonja de precios del porcino a nivel estatal, llevó a cabo la mayor bajada del precio de la carne de cerdo desde la entrada del euro (2001), de 10 céntimos por kilo. Tras dos bajadas consecutivas de 10 céntimos por kilo, la lonja moderó la caída en las siguientes juntas por los síntomas de control que existen sobre la crisis y por el hecho de que ninguna explotación se ha visto afectada.