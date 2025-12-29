Nueva tractorada para colapsar el Eix Transversal y exigir mejoras en fauna salvaje y protocolos sanitarios

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Nueva tractorada en las comarcas de Lleida. La de este lunes, organizada por Unió de Pagesos, reivindica una mejor gestión de la fauna cinegética y la revisión de los protocolos sanitarios. Esta movilización de los agricultores catalanes pone el foco en la problemática de las sobrepoblaciones de animales salvajes y la necesidad de medidas preventivas ante enfermedades como la Peste Porcina Africana, que ha generado preocupación en los últimos días de este 2025.

La jornada de protesta, que se espera que colapse el Eix Transversal, prevé la concentración de decenas de tractores. A primera hora de esta mañana, 40 tractores se han reunido en la rotonda de entrada de Cervera, a la confluencia del Eix y la L-311 entre Guissona y Ponts. En estos se han sumado 50 tractores más que han salido de Tàrrega a las ocho y media de la mañana, desde la escuela agraria.

Los tractores están parados al kilómetro 88 de la vía, a la altura de Calaf.

Está previsto que el corte del Eix Transversal se produzca hacia las 12 del mediodía, momento en que también se leerá el manifiesto de las reivindicaciones. Actualmente, los tractores se encuentran parados en la rotonda de Cervera, pero no impiden el paso de vehículos, ya que están concentrados en un lado. El lema principal que acompaña la movilización es "MENOS FAUNA, MÁS PREVENCIÓN," reflejando la preocupación central de los agricultores.

Las demandas de Unió de Pagesos son diversas y abarcan aspectos cruciales para la viabilidad del sector. En primer lugar, exigen indemnizaciones justas y el fin de los daños provocados por las sobrepoblaciones de fauna salvaje. Además, solicitan la concesión de permisos excepcionales de caza para el campesinado que lo pida, como medida de control poblacional.

Otro punto fundamental es la tramitación urgente de la proposición de ley de gestión sostenible de la fauna cinegética, redactada por la misma Unió de Pagesos. Complementariamente, piden la redacción de planes de control poblacional para todo el territorio catalán, asegurando una gestión integral y efectiva de las especies.

En el ámbito de la sanidad animal, las reivindicaciones incluyen el paro inmediato de importaciones de vacuno de Francia, para prevenir la entrada de enfermedades. También piden una auditoría exhaustiva al Servicio de Prevención en Sanidad Ganadera, para garantizar su eficacia. Los agricultores se muestran críticos con los protocolos actuales, afirmando que "NO a los protocolos que matan más que las enfermedades", y exige compensaciones por la pérdida de periodos improductivos.

Finalmente, Unió de Pagesos reclama que la voz del campesinado sea prioritaria en la Mesa Agroganadera y Forestal, asegurando su participación activa en la toma de decisiones que afectan directamente al sector. La movilización concluye con el lema "UNIÓ DE PAGESOS AGRICULTURA O FOC", subrayando la determinación del sector.