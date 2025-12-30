Cierran el Eix Transversal con tractores y exigen poner coto a la fauna salvaje

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

Una nueva tractorada, convocada por Unió de Pagesos con el apoyo de distintas organizaciones, bloqueó ayer el Eix Transversal en Lleida y Girona para protestar por los daños de la fauna salvaje a cultivos y el impacto de las crisis sanitarias. El sector alerta de pérdidas económicas continuadas, falta de apoyo institucional y protocolos ineficaces.

El Eix Transversal (C-25) a su paso por la Segarra quedó ayer cerrado por una manifestación de más de 200 tractores, mientras que otros 170 bloquearon esta misma autovía en la provincia de Girona, en la conexión con la C-17 en Gurb. Los manifestantes reclamaban así poner fin a la sobrepoblación de especies cinegéticas, ante los daños a la actividad agraria que ocasionan conejos y jabalíes y la aparición en los últimos meses en Catalunya de enfermedades que afectan al ganado, como la peste porcina africana y la dermatosis nodular. Unió de Pagesos convocó esta movilización, que recibió el apoyo de organizaciones como Asaja, Pagesos o Conills y Revolta Pagesa.

En la Segarra, los tractores se reunieron en Cervera a las 9.00 horas llegados de distintos puntos de las comarcas de Lleida y también de la Anoia, el Camp de Tarragona, el Penedés y las Terres de l’Ebre. Desde ahí, la mayoría se desplazaron en marcha lenta en dirección a Calaf, aunque al llegar al kilómetro 93, a la altura de Sant Ramon, regresaron a la capital de la Segarra. Allí cortaron los dos sentidos de la vía y tuvo lugar la lectura del manifiesto.

Las organizaciones agrarias criticaron la actuación “negligente e improvisada” del departamento de Agricultura ante las plagas de conejos, jabalís y ciervos que arrasan cultivos, así como ante las distintas crisis sanitarias ganaderas. Cuestionaron al Govern por su “inacción” ante amenazas sanitarias que llegaban de países como Francia o Italia y por aplicar protocolos que, a su juicio, “matan más animales que las propias enfermedades”.Entre sus reclamaciones destaca el pago de indemnizaciones por daños ocasionados por la sobrepoblación de fauna salvaje y planes urgentes de control cinegético. Asimismo, exigieron una auditoría del servicio de prevención en sanidad ganadera, la paralización de importaciones de bovino de Francia por falta de garantías sanitarias y una nueva ley de gestión sostenible de la fauna cinegética que sustituya la ley de caza estatal de 1970.

El coordinador de UP en las comarcas de Lleida, Néstor Serra, se mostró satisfecho por la participación de los payeses, aunque lamentó tener que cortar carreteras “porque no se nos escucha”. Por su parte, el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, subrayó que “todas las enfermedades que han llegado este año son culpa de esta fauna salvaje que tenemos desbocada”. La convocatoria se desarrolló sin incidentes destacados y los tractores abandonaron de forma progresiva el Eix Transversal a primera hora de la tarde.

Amenazan con nuevas marchas en enero si no hay cambios

Unió de Pagesos, así como el resto de sindicatos y plataformas que apoyaron la tractorada, dejaron claro que “esto es sólo una muestra de lo que somos capaces de hacer si no atienden nuestras demandas”. Instaron a la Generalitat y a los distintos grupos parlamentarios a reunirse con ellos durante el mes de enero para poder comunicarles sus peticiones y advirtieron que, si no se les escucha, van a “colapsar Europa”. Esta movilización se suma a otras dos este mes en las que los tractores también salieron a las calles para pedir cambios en las zonas zepa donde no se puede regar desde hace 20 años. Tuvieron lugar el 1 y el 12 de diciembre en Lleida y Tárrega.