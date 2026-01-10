Otro caso de gripe aviar obliga a sacrificar 9.000 ponedoras en una granja de Castellnou

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura ha confirmado un nuevo caso de gripe aviar en una explotación avícola situada a 3 kilómetros del foco inicial de Bellpuig, en concreto en Castellnou de Seana, dentro del radio de vigilancia establecido a raíz del foco confirmado el día de Nochebuena. El nuevo foco se ha identificado de forma rápida, a raíz de pruebas analíticas preventivas que se están realizando en todas las granjas del perímetro. Ahora habrá que sacrificar a los 9.000 animales de esta explotación de forma inmediata, según la conselleria. Fuentes del sector explicaron que la granja tiene capacidad para 9.000 gallinas ponedoras y un millar de gallos. Agricultura ha establecido un nuevo radio de vigilancia de 10 kilómetros alrededor de la granja afectada, lo que obliga a incrementar en cuatro el número de pueblos afectados (Bellvís, La Fuliola, Linyola y Poal) y cuatro también las explotaciones incluidas en el área de control.

Sacrificios y desinfección

Se activarán todas las medidas de bioseguridad, y después de los sacrificios previstos para ayer, se prevé que hoy mismo se proceda a las labores de limpieza y desinfección, así como el refuerzo de los controles sanitarios en la zona. Las nuevas explotaciones que se añaden al radio de control serán inspeccionadas de acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes. En cuanto a la salud de las personas, se ha activado la coordinación con el Hospital Arnau de Vilanova para hacer el seguimiento preventivo de los trabajadores de las granjas incluidas dentro de los radios de vigilancia. Hasta ahora, en el mundo solo se han detectado algunos casos puntuales de gripe en personas con alto contacto directo con los animales, siempre en el ámbito laboral, y sin afectaciones graves, recordó el departamento que dirige Òscar Ordeig. El Govern insiste en que el consumo de carne de aves de corral y de huevos no supone ningún riesgo para la salud de las personas.

Peste y dermatosis

En cuanto a la peste porcina africana, el Govern mantiene todos los esfuerzos concentrados en la contención del foco. Los 18 nuevos positivos comunicados recientemente corresponden a detecciones acumuladas de los últimos días. En total son 47 casos, todos localizados en jabalíes, ninguno en granja.

En relación con la dermatosis nodular contagiosa, insistió en que el foco detectado recientemente corresponde a una explotación parcialmente vacunada. En noviembre se emitió un requerimiento formal al propietario de la explotación para que completara la vacunación obligatoria de todos los animales, requerimiento que no fue atendido, dijo. Por ello, abrirá un expediente sancionador. Recordó que todos los animales deben estar vacunados antes del 31 de enero y que, de lo contrario, se aplicarán medidas coercitivas.