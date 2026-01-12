Illa asegura a los agricultores que él y todo el Govern asumen los compromisos de Ordeig con el sector

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado a los agricultores que tanto él como todo el Govern asumen los compromisos del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, con el sector. "Quiero dejarlo claro: el conseller Ordeig habla en nombre del Govern. Y los compromisos de Ordeig son los del Govern y, en particular, los del presidente", ha subrayado. De hecho, que Illa se hiciera propias las promesas de Ordeig era una de las peticiones de Revolta Pagesa, que esta tarde se ha reunido con el presidente.

El presidente ha aprovechado su intervención durante la sesión de constitución del consorcio del Campus de Salut Clínic - UB para referirse a las protestas de los agricultores. Illa ha asegurado que la defensa del sector agrario es "uno de los ejes prioritarios del Govern".

Las declaraciones de Illa se han producido poco después de que el presidente se reuniera con representantes de Revolta Pagesa en el palacio de la Generalitat.

​Los agricultores salen "contentos" de la reunión con Illa y confían en que las asambleas levantarán los cortes de carreteras

Los agriculores han salido "contentos" de la reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en Palau. "Salimos satisfechos porque Illa ha hecho suyos los compromisos de Ordeig con el sector", ha afirmado el representante de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera. "Y, a partir de ahora, empezaremos las mesas de trabajo y el seguimiento directo para la dotación de recursos al sector y la minimización del impacto del acuerdo UE-Mercosur", ha continuado Aguilera, que se ha mostrado confiado en que las asambleas levantarán los cortes de carreteras que todavía continúan en la AP-7 en el Alt Empordà y en la C-16 en el Berguedà. "Si no hay ningún contratiempo de última hora se levantarán los cortes", ha apuntado el miembro de Revuelta Pagesa.