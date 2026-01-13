Investigado por aplicar un herbicida con dron en un campo de cebada de Lleida y provocar daños en un campo de frutales cercano

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Lleida ha iniciado una investigación contra un piloto de dron de una empresa por un presunto delito de daños, tras la aplicación de un herbicida en campos de cebada que afectó a parcelas de frutales colindantes. Los hechos, investigados en el marco de la operación 'Vent de Ponent', se desencadenaron a raíz de una denuncia presentada por tres propietarios de la comarca de la Noguera, quienes reportaron graves perjuicios en sus cultivos frutales, que se encontraban en plena fase de floración.

Según la denuncia, una empresa con sede en Tarragona fue contratada para aplicar herbicidas en parcelas de cebada mediante una aeronave no tripulada. Sin embargo, la aplicación de estos productos, posiblemente sin considerar las condiciones climatológicas y la dispersión del producto, provocó que los fitosanitarios se dispersaran a las parcelas adyacentes. Estas parcelas, cultivadas con árboles frutales, sufrieron daños significativos en su floración y, consecuentemente, en su futura producción.

Investigación y recogida de pruebas

El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida asumió la investigación. Como parte de la Operación “Vent de Ponent”, se llevaron a cabo diversas gestiones, incluyendo la toma de muestras exhaustivas en colaboración con técnicos de Sanidad Vegetal de Cataluña. Estas muestras se recogieron tanto de las parcelas de cebada donde se realizó la aplicación como de las zonas de frutales afectadas, siendo posteriormente remitidas al Laboratorio Agroalimentario de Cabrils, en Barcelona, para su análisis detallado.

Irregularidades detectadas

Durante el transcurso de la investigación, el EPRONA de la Guardia Civil de Lleida pudo verificar, a través de las autoridades competentes, que la empresa tarraconense carecía de la autorización necesaria para llevar a cabo aplicaciones de fitosanitarios mediante drones. Adicionalmente, se constató que los responsables utilizaron herbicidas cuya aplicación aérea está expresamente prohibida. Una vez concluidas todas las diligencias, se procedió a la investigación formal del piloto del dron, perteneciente a la empresa, como presunto autor de un delito de daños.

Marco normativo y consecuencias legales

La Guardia Civil subraya que la aplicación de productos fitosanitarios mediante drones es una práctica en auge en la agricultura actual. No obstante, al tratarse de actuaciones aéreas, estas deben cumplir rigurosamente con la normativa vigente y disponer de todas las autorizaciones pertinentes. Esto incluye las exigencias establecidas tanto en las normativas de Seguridad Aérea como en las de Sanidad Vegetal, fundamentales para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente y los cultivos. Las diligencias correspondientes han sido ya entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Balaguer, en Lleida, para su tramitación judicial.