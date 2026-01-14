Sólo 4 entidades se presentan a las Elecciones Agrarias y Gremi de la Pagesia prepara una propuesta alternativa a los comicios

El conseller Òscar Ordeig se reúne con los agricultors en una Mesa Agraria convocada de urgencia para abordar el acuerdo con Mercosur.ACN

Unió de Pagesos, Jarc, Asaja y UPA han presentado su candidatura para las Elecciones Agrarias del próximo 27 de enero. Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el conseller Òscar Ordeig, que ha hecho un llamamiento a la participación. El Gremi de la Pagesia lo ha descartado porque están preparando una opción alternativa a este sistema, según fuentes citadas por la agencia ACN. Así, sólo cuatro entidades se han presentado a los comicios, que tienen que determinar la participación del sector en los órganos de consulta e interlocución con el Govern, como la Mesa Agraria. Después de una reunión extraordinaria de este organismo para abordar el acuerdo con Mercosur, Ordeig ha pedido hacer un “frente común” de todas las entidades para dirigirse a la UE y plantear soluciones.

Las Elecciones Agrarias son el instrumento para escoger las organizaciones y sindicatos que participan activamente de la interlocución con la Generalitat en espacios como la Mesa Agraria, creada en 2012 y convocada este miércoles de manera extraordinaria para abordar los acuerdos comerciales con Mercosur.

Una vez cerrado el plazo para presentar más candidaturas el pasado 12 de enero, la Generalitat anunciará las que han quedado admitidas el próximo 19 de enero. “Es muy importante que todo el mundo escoja qué representantes quieren”, ha dicho Ordeig, que ha pedido “generosidad” a todas las organizaciones y máxima participación.

Las últimas elecciones se celebraron el 2021 y las mismas cuatro organizaciones se presentaron. UP recogió el 55,39% de los votos y consiguió a siete representantes, mientras que Jarc reunió el 29,16% de los apoyos y tres miembros. AJA y UPA no consiguieron representatividad al no superar el 15% de los votos requerido.

¿Quien se presenta?

Así, las entidades que se han presentado a las elecciones de este año son Unió de Pagesos, la Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), la Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) y la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA), siendo estas dos últimas entidades las que actualmente no tienen representación.

El presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, ha explicado en declaraciones a la ACN que se presentan con el aval de "todo el trabajo hecho" en los últimos años, a pesar de no haber obtenido representación.

Por su parte, la secretaría general de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha recordado que fue su sindicato el que “instauró la democracia en el campo” y ha asegurado que se presentan con “ganas” de representar las demandas del campesinado arraigado en el territorio, que es el que ellos defienden.

“Nos sorprendió negativamente ver que Gremi de la Pagesia no se presentaba”, ha lamentado Serrat, que ha dicho que les “preocupa” que no entiendan y “no respeten el “camino de la democracia, teniendo en cuenta que han liderado las movilizaciones y los cortes de carretera de los últimos días.

¿Por qué el Gremi no da un paso adelante?

En declaraciones a la ACN, el portavoz del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginabreda, ha explicado que han decidido no presentarse porque el sistema actual es "anticuado, no está bien planteado y no garantiza una representatividad real" del sector agrario catalán.

En su opinión, la baja participación en las elecciones, de entre el 30% y el 35%, cuestiona "la legitimidad" del proceso y pone en entredicho que sea un "órgano lo suficientemente potente para cambiar las cosas". "¿Con qué credibilidad se puede defender que la representatividad sea legítima si la mitad del sector no participa?", ha remarcado.

Otro de los aspectos que no ven con buenos ojos es el umbral del 15% de votos necesarios para obtener representación porque, según Ginabreda, excluye sistemáticamente a las entidades pequeñas, impidiendo que colectivos como por ejemplo Dones del món rural o Bovicat puedan tener voz propia en las mesas sectoriales.

Ginabreda ha criticado que, en la práctica, el sistema actual acaba beneficiando sólo a los grandes sindicatos, Unió de Pagesos y Jarc, que considera que "no cambiarán la manera, de funcionar del Departamento porque ya los interesa".

El Gremi de la Pagesia está trabajando en una propuesta alternativa para cambiar el sistema y que prevén presentar pronto. Mientras tanto, Ginabreda remarca que con las últimas movilizaciones han demostrado que tienen "suficiente presencia y peso" para seguir haciendo sentir su voz fuera de las mesas agrarias.

Campaña electoral de 15 días

La campaña electoral de este año durará quince días naturales: se iniciará el 11 de febrero y acabará el 26 de febrero. Por su parte, el censo electoral se publicará el 20 de enero y el 27 de enero se podrá votar entre las 9.00 h y las 19.00 h en las mesas electorales distribuidas por todo el país.

Los electores podrán votar de manera presencial en la mesa electoral correspondiente o bien mediante el voto por correo, que se tendrá que pedir personalmente en las oficinas comarcales del Departamento de Agricultura entre el 26 de enero y el 5 de febrero. El envío del voto se tendrá que hacer a través de las oficinas de Correos hasta el 26 de febrero.

Subvenciones y límite de gastos electorales

La convocatoria prevé una dotación máxima de 318.547 euros en subvenciones para las organizaciones, coaliciones y agrupaciones independientes que contribuyan a las elecciones, que se distribuirán en función del porcentaje de votos, válidos obtenidos, siempre que este sea igual o superior al 3%.

El límite de gastos electorales para cada candidatura se ha fijado en 238.910 euros. El Departamento también podrá conceder anticipos a las organizaciones que hayan obtenido representación en las últimas elecciones en cámaras agrarias.