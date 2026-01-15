Ordeig prevé redactar con el sector medidas para afrontar Mercosur

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, anunció ayer que convocará “en los próximos días” una reunión de la Mesa Agraria para elaborar con el sector agrario un documento para trasladar a Bruselas medidas para minimizar el impacto del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) en los agricultores europeos.

Lo dijo en una atención a los medios, tras reunirse con representantes de Unió de Pagesos, Jarc, Asaja y UPA en la reunión extraordinaria de la Mesa Agraria, un órgano de diálogo y colaboración entre el Departamento de Agricultura y las principales organizaciones del sector agrario en Catalunya.

“Los acuerdos comerciales pueden sumar, pero sí que puede haber sectores que se vean perjudicados”, alertó Ordeig, que enumeró mercados como el oleícola, el vitivinícola, el de la carne porcina y bovina, el de cereales o el de la fruta.

La coordinadora nacional de UP, Raquel Serrat, pidió a la Generalitat estrategias para defender la producción local ante el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, a la vez que confirmó las diferentes movilizaciones que tendrán lugar próximamente en el territorio para reclamar “ayudas reales” para el sector, dentro de su campaña Pagesia o Foc.

Por otra parte, el conseller recordó que hoy jueves se abonarán 1,5 millones de euros a las explotaciones afectadas por los casos de dermatosis nodular contagiosa (DNC), completando los 4,8 millones pagados anteriormente.

Y sobre el foco de gripe aviar en Bellpuig, sostuvo que, si no aparecen nuevos positivos, se levantarán todas las restricciones de la zona de influencia el próximo 11 de febrero, una vez finalizadas las tareas de limpieza y desinfección.

Denuncian que faltan 19 millones de la Ley de Fondos Agrarios

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) alertó ayer que el departamento de Agricultura no ha aclarado aún a qué se han destinado los 19 millones de euros previstos por la Ley de Fondos Agrarios, aprobada por el Parlament de Catalunya, que destina 45 millones de euros anuales a jóvenes agricultores, ganaderos profesionales y explotaciones agrarias prioritarias (EAP). “Tras reiteradas preguntas sin respuesta”, JARC considera que esto podría ser “una desobediencia a la ley” y, de no aclararse, valorará emprender acciones legales.