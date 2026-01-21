Las exportaciones de Lleida caen un 1,3% en noviembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las exportaciones de Ponent y el Alt Pirineu cayeron un 1,3% en noviembre, hasta los 223,1 millones de euros, frente al mismo mes del año 2024, según los datos publicados ayer por el ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Por tipología, el sector de la alimentación, bebidas y tabaco concentró 126 millones de euros, un 3,5 por ciento menos, mientras que los bienes de equipo cayeron un 8,2% hasta los 23,8 millones.

En cuanto al acumulado del 2025, las exportaciones de Lleida retrocedieron un 0,9 por ciento y se situaron en 2.957,2 millones de euros.

Entre enero y noviembre las ventas en Estados Unidos cayeron un 35,9 por ciento respecto al año anterior. Uno de los productos que más retrocedió y en un contetxo de caída de precios es el aceite de oliva, con un 40% menos de negocio exportador.

Mientras, según un informe de ACCIÓ, los aranceles impuestos por el Gobierno estadounidense de Donald Trump han afectado al 2,9 por ciento de las exportaciones catalanas. En total, las exportaciones afectadas por los aranceles representan dos tercios de los productos catalanes vendidos en Estados Unidos, que se elevan a 2.920 millones de euros, mientras que el tercio restante –1.430 millones– ha quedado libres de la guerra arancelaria tras las exenciones acordadas por la Unión Europea.

Por otra parte, cientos de agricultores de la UE, principalmente de Francia, Bélgica, Italia, Polonia y España, se concentraron ayer cerca del Parlamento Europeo en Estrasburgo para presionar a los eurodiputados la víspera de su voto para llevar el acuerdo comercial con Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE.