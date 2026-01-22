La contratación de seguros agrarios creció un 15% en Lleida en 2025

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La contratación de seguros agrarios en la demarcación de Lleida creció el pasado año un 15% con respecto al anterior hasta alcanzarse las 19.155 pólizas suscritas, en el marco de los crecientes retos climáticos a los que se enfrentan los agricultores. El capital asegurado, por su parte, creció algo más de un 10%, pasando de los 947 millones de euros de 2024, hasta los 1.048 millones en 2025, según los datos ofrecidos por Agroseguro. Este incremento viene marcado por un mayor capital asegurado en todas las producciones de máxima importancia para el tejido económico de la provincia. El de herbáceos fue el que más creció en capital, un 20%, llegando a sumar en total 253 millones de euros. A este le siguieron el conjunto de los seguros pecuarios, con una subida del 11% y 340 millones de capital asegurado, y el de los frutales, que alcanzó los 375 millones tras incrementarse a lo largo del pasado año un 5%. Además, otras líneas importantes en Lleida, como los frutos secos, el olivar o la uva de vino, también presentaron incrementos en el capital asegurado a lo largo de la campaña.

Por su parte, la superficie asegurada creció un 6% hasta las 283.085 hectáreas, y la producción protegida alcanzó los 2,20 millones de toneladas (un 13% más que en 2024).

El total de capital cubierto por el seguro agrario en Catalunya fue de 1.784 millones de euros, lo que se traduce en un crecimiento de un 7,6% respecto a 2024 (1.657 millones de euros).Lleida es la provincia que concentra casi el 60% de las primas de Agroseguro. A continuación se sitúa Barcelona (270 millones), Tarragona (250 millones) y Girona (216 millones).

En el conjunto de España la contratación de seguros agrarios se incrementó un 1% durante el pasado año, tanto en primas, donde se alcanzaron los 1.029 millones de euros, como en número de pólizas, con casi 380.000 suscritas durante el ejercicio. Con 6,24 millones de hectáreas, la superficie asegurada crece un 5%, y con 42 millones de toneladas, la producción protegida fue un 3% mayor que durante 2024.

Respecto a los valores asegurados, Agroseguro bate récord por undécimo año, al crecer un 6%, hasta 19.332 millones.