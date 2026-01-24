Levantadas las restricciones por la dermatosis de Francia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció ayer desde Lleida el levantamiento de las restricciones a las zonas afectadas de Catalunya por los focos de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Francia. En concreto, ayer se levantaron las restricciones a 79 municipios y 1.079 explotaciones de bovino, más de la mitad de las que las sufrían. La Comisión Europea avaló el fin de las restricciones debido al “buen trabajo” de Catalunya en la gestión, según Ordeig.

En relación al caso en Campmany (que salió el 7 de enero y que tiene un expediente abierto), las restricciones –que afectan a 165 municipios y 1.065 explotaciones– se mantendrán hasta el 26 de febrero si no hay más positivos. El conseller mantuvo una reunión con el sector y aseguró que hay una negociación en marcha para dar ayudas o flexibilizar la entrada de animales. Asimismo, Ordeig informó de que en el radio de afectados la vacunación está al 99% y recordó que todos los animales deben estar vacunados antes del 31 de enero y que, en caso contrario, se enfrentarán a sanciones.

Sobre la gripe aviar, Ordeig afirmó que no hay nuevos casos y que se prevé levantar las restricciones el 11 de febrero.

Detectan 21 nuevos positivos de PPA, todos dentro del radio

■ El Govern informó ayer de la detección de 21 nuevos casos positivos en jabalíes de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 6 kilómetros. De esta manera, la cifra de positivos alcanza los 85, y se mantienen las mismas restricciones que hasta ahora.El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció que en los próximos días presentarán una propuesta de flexibilización del acceso de los ciudadanos al medio natural en el radio de 6 a 20 kilómetros –después de escuchar al comité científico–, pero manteniendo las restricciones a las granjas y el operativo de los 20 kilómetros. Además, destacó que las capturas de jabalíes están aumentando y que la caza podrá entrar en el radio de 6 a 20 kilómetros bajo ciertos condicionantes.