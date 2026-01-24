Sánchez pide la aplicación provisional “inmediata” del acuerdo con Mercosur

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó a la aplicación provisional “inmediata” del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, después de que el Parlamento acordara este miércoles llevar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario. Sánchez insistió en que la posición del Consejo ya está fijada desde finales del año pasado, y defendió que Europa debe acelerar su integración económica y ampliar alianzas comerciales viendo el actual contexto geopolítico.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pidió “respetar” la decisión de los eurodiputados y las prerrogativas del acuerdo, aunque apuntó que se trata de una aclaración jurídica y llamó a “no dramatizar en exceso”.

Mientras, el PP acusó a Vox y la “izquierda radical” de “agilizar” la entrada en vigor del acuerdo con Mercosur, que “daña” al campo español, al entender que llevarlo a la Justicia “quita las garantías que podían tener los agricultores españoles en el acuerdo”.

Paralelamente, Junts Impulsem presentará una moción para rechazar el acuerdo en el próximo pleno de la Diputació de Lleida.