Denuncian las condiciones de una granja de Juneda y esta les responde que las fotos son "planos cortos, editados y sin continuidad"

Imagen del documental "Las granjas de los horrores", de ARDE, grabado en el interior de la granja de Juneda de UrgasaARDE

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

ARDE Global, una organización animalista, ha denunciado una explotación de codornices de Juneda. La granja, propiedad de Urgasa, se dedica a la producción de huevos de codorniz y tiene el sello de bienestar animal. La entidad asegura que gracias a la investigación que han llevado a cabo han documentado "graves irregularidades sanitarias y posibles delitos de maltrato y estafa".

En las imágenes del documental que han publicado en YouTube para denunciar las prácticas de la granja, se pueden ver aves en estado de descomposición junto con las otras enjauladas. Desde la entidad también denuncian la suciedad que se ve por todas las instalaciones, y como las aves de corral conviven con una cantidad muy grande de excrementos y otros restos orgánicos; una imagen que, según ARDE, "contrasta frontalmente con la imagen de sostenibilidad y bienestar que se traslada a los consumidores”.

Imagen del documental "Las granjas de los horrores", de ARDE, donde se puede ver las codornizes conviviendo con cadáveres.ARDE

Les imágenes que ha difundido ARDE Global corresponden a una investigación hecha a finales de octubre de 2025 en una explotación formada por cinco naves con cerca de 130.000 perdices enjauladas.

Urgasa se defiende y dice que han iniciado un procedimiento jurídico

La empresa responsable de estas explotaciones de codornices de Juneda, Urgasa, ha emitido un comunicado donde explican que "han iniciado, junto con nuestros servicios jurídicos, un procedimiento para preservar la veracidad de los hechos, defender nuestros derechos y la reputación de las personas que formamos parte de la compañía". La empresa dice que las imágenes muestran diferentes momentos con "planos cortos, editados y sin continuidad", y que algunas de las afirmaciones no son ciertas, aunque no han especificado cuáles.

Para rebajar la alarma, explican que los huevos pasan un control, "descartando aquellos que no cumplen las exigencias de calidad", y que el centro "está auditado y certificado de acuerdo con el estándar IFS en seguridad alimentaria y trazabilidad". De hecho, según Urgasa, la granja fue inspeccionada los días 20 y 21 de enero de este mismo año.

Unió de Pagesos critican que hayan entrado en las instalaciones