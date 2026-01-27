Unió de Pagesos valora positivamente el sector de las aves de corral el año pasado a pesar de la gripe aviar

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos ha presentado un balance favorable del sector avícola catalán correspondiente al año 2025, a pesar de los desafíos que ha supuesto la gripe aviar. Según Jordi Vilamajó, responsable nacional de Aves de Corral del sindicato, el precio, la producción y el equilibrio con el producto han contribuido a estos buenos resultados. Actualmente, los brotes de gripe aviar detectados a finales del año pasado se encuentran bajo control, y se espera que las restricciones de movimiento de animales entre granjas se levanten, permitiendo que el sector recupere la normalidad el 11 de febrero. No obstante, la organización sindical ha expresado su preocupación por la reducción del número de granjas en favor de explotaciones mayores, y ha instado a la Administración a implementar medidas de apoyo para asegurar el relevo generacional.

Vilamajó, ha señalado que las granjas y el Departamento de Agricultura hacen “las cosas bien hechas” y están “bien preparados” para hacer fuente a la crisis derivada de la gripe aviar. “El sistema de bioseguridad implementado en nuestras granjas está asegurado y, en caso de accidente, la enfermedad enseguida puede ser erradicada”, ha expresado.

Ha habido un total de 15 casos de gripe aviar por toda España, con casi 3 millones de animales sacrificados. En Cataluña se detectó influenza aviar en dos granjas, al Urgell y el Pla d'Urgell. En este sentido, el responsable de Aves de Corral de UP ha explicado que los casos de gripe aviar en Cataluña no han influido en el precio del huevo, que se ha encarecido un 27%, sino que el incremento se debe "al contexto europeo e, incluso, mundial". El precio del pollo vivo también ha aumentado, un 1% en el caso del amarillo y de un 3% en el blanco, con respecto a los precios del 2024.

La gripe aviar no es el único motivo del aumento de precios: la fuerte demanda de producto agrícola, la falta de oferta y los cambios en los hábitos de consumo, ahora más saludables, también han contribuido. Vilamajó ha subrayado que “hasta el momento, la alimentación había estado demasiado barata” y que ahora “se empieza a pagar un precio más justo”.

ECOGAN : una nueva traba burocrática

Por otra parte, UP ha denunciado el exceso de burocracia y la presión sobre los campesinos y ganaderos con la suma de una nueva obligación: la aplicación del ECOGAN, que, en marco de una directiva europea que limita las emisiones de amoníaco, los granjeros tienen que comunicar datos de instalaciones, gestión de estiércol, consumo de energía y pienso para fijar un umbral de emisiones que se tiene que reducir anualmente. El sector ha denunciado el exceso de presión administrativa y ha alertado que el aumento de costes acabará repercutiendo en el precio final para el consumidor.

Previsiones de cara a 2026

Unió de Pagesos basa sus predicciones en el desenlace de los tratados del gobierno y señala que “todo el papeleo encarece los procesos de producción”. Por su parte, el responsable sindical de UP, Josep Maria Pijuan, ha reivindicado que el acuerdo de MERCOSUR, con el que “entrar productos al mercado con condiciones diferentes” es “una estafa para el sector y para la sociedad”.