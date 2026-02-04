Agricultores protestan en Lleida contra el exceso de burocracia y la duplicidad en la administración

Publicado por segre Imatges: Tània Contreras Creado: Actualizado:

Agricultores se han concentrado este miércoles por la mañana ante los Servicios Territoriales de Agricultura en Lleida, en la calle Camp de Mart, convocados por Unió de Pagesos contra el exceso de burocracia y la duplicidad de trámites en la administración. Durante la protesta, los agricultores ha quemado un montón de papeles y un árbol dañado por los conejos. En este sentido, los agricultores han presentado a la conselleria, para que fueran sellados, un millar de documentos sobre daños en cultivos por la fauna. Después de la concentración en la sede de Agricultura, los manifestantes se dirigían a la sede de Territori para continuar la protesta. Reclaman simplificar trámites, agilizar los permisos de caza y la solicitud de ayudas, entre otros.

Ampliaremos la información