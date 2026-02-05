Unió de Pagesos reclama que se apliquen los nuevos productos fitosanitarios para gestionar las plagas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos pide que se autorizan los nuevos productos fitosanitarios que darán en el sector más facilidades al hra de controlar y gestionar las plagas de los cultivos, como las de los conejos. El sindicato ha constatado una situación de alerta en cultivos de fruta de pepita, fruta de semilla, olivo, arrozales y cítricos y lo atribuyen a la reducción de productos autorizados que no se ha compensado con alternativas. UP ha presentado la demanda con 22 propuestas a la mesa del uso sostenible de productos fitosanitarios que convoca el departamento de Agricultura, donde se acuerdan peticiones para trasladarlas al Ministerio. El sindicato también exige más recursos para que se investiguen métodos alternativos en los productos químicos para combatir las plagas en el campo.

UP ha alertado de afectaciones causadas por la plaga de la mosca en los cultivos de olivo; del caracol manzana en el caso de los arrozales; del cotonet de Sudáfrica en cítricos; o de la psila en perales. Asimismo, el sindicato también ha pedido la aplicación de productos contra el fuego bacteriano, la mosca de la fruta, las cochinillas, pulgones y tisanópteros en el caso de la fruta de pepita.

El responsable de sectores vegetales de UP, Jaume Gardeñes, ha sentenciado que "actualmente hay hongos y bacterias que no les podemos acabar de combatir y los productos propuestos son para que los agricultores puedan sacar adelante las campañas con un poco de condiciones." Desde la organización agraria exponen que entre el 2021 y el 2025 el Estado sólo ha registrado 16 nuevos productos, mientras que en el mismo periodo se han perdido cerca de un centenar y, desde el 2017, se ha suspendido la utilización de más de un millar de productos.

El sindicato también ha alertado de dificultades de acceso a productos fitosanitarios considerados menores. Unos sectores, estos, con poco interés para las industrias por la poca superficie que representan, hecho que deriva en una falta de productos disponibles. Con respecto a la fruta seca la problemática se centra en las especialidades como la avellana, el algarrobo, o el pistatxer. "Prácticamente no tienen materias activas", ha expuesto al responsable de la fruta seca, Sergi Martín, quien ha apuntado que la falta de productos fitosanitarios "provoca mermes de producción que llegan hasta el 50%". En este sentido, UP ha pedido que los insecticidas y acaricidas que se utilizan en el cultivo de almendro, también se puedan utilizar en avellanos. Un caso igual es el del algarrobo, motivo por el cual el sindicato ha pedido que productos autorizados en otros cultivos leñosos se pueda ampliar en estos árboles.

En el caso del cultivo de arroz, la situación también se ve agravada por su condición de cultivo de categoría de uso menor. En este sentido, Josep Antoni Vidal, de la sectorial de arroz de UP, ha explicado que las dificultades por combatir las malas hierbas limita al agricultores a cultivar un tipo determinado de arroz. En este sentido, el sindicato ha pedido ampliar el catálogo de fungicidas y el permiso para utilizar productos que ya se aplican a Italia.

Disparidad de criterios dentro de la misma UE

El sindicato también ha puesto sobre la mesa la disparidad de criterios dentro de la Unión Europea que provocan una competencia desleal entre productores de diferentes países. UP ha puesto de ejemplo el producto flufenancet, permitido por la Comisión Europea hasta el 10 de diciembre del 2026 y para el cual Francia, Italia y España han fijado fechas diferentes de aplicación.