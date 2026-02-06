Govern y organizaciones agrarias acuerdan permitir la instalación de plantas de compostaje en las ZEPA

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Govern y organizaciones agrarias han acordado flexibilizar los criterios para permitir la instalación de plantas de compostaje de gestión agraria y ganadera en las ZEPA, las zonas de especial protección de aves. Aunque la normativa no prohíbe explícitamente estos proyectos, la interpretación que hacía la administración era "restrictiva" a ojos de los sindicatos. El acuerdo se ha tomado en una reunión en Tàrrega para hacer seguimiento de la gestión de estas zonas protegidas. En el encuentro, el Govern ha afianzado el acuerdo pactado en diciembre para compensar con 7 millones de euros las 14.000 hectáreas de ZEPA excluidas de regadío del canal Segarra-Garrigues y ha indicado que prevé que los agricultores puedan recibir la ayuda antes de acabar el año.

La reunión para tratar la gestión de las ZEPA ha contado con la participación de representantes de los departamentos de Territorio y de Agricultura y de miembros de Unió de Pagesos, JARC, Asaja, Gremi de la Pagesia, Plataforma Pagesos o Conills, Assemblea Pagesa y Comunidad de Regantes del canal Segarra-Garrigues.

El acuerdo para flexibilizar la instalación de plantas de compostaje en las ZEPA no comporta una modificación de la normativa, sino un "cambio de interpretación" de la norma, ha señalado al responsable de Sectores Ganaderos de Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan. El cambio interpretativo se hará efectivo en unos 15 días y se aplicará a las plantas de compostaje siempre que los productos tratados provengan de la agricultura y la ganadería dentro de una limitación de 35 kilómetros.

Les organizaciones también han celebrado la intención del Govern de pagar este año los 7 millones de euros acordados en diciembre para compensar a los agricultores de las ZEPA excluidas de regadío del canal Segarra-Garrigues. "Se nos ha confirmado que estos 7 millones de euros estarán, que se buscará la fórmula para que sean asumidos a final de año y, por lo tanto, que los agricultores los puedan cobrar antes de finalizar el año", ha indicado el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué.

La reunión de este viernes se ha centrado en la gestión de las ZEPA de la zona del canal Segarra-Garrigues. Sin embargo, Govern y organizaciones prevén reunirse de nuevo dentro de un mes para abordar las zonas protegidas de otros puntos de las comarcas de Ponent.