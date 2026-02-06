Los agricultores aparcan los tractores en la Gran Vía de Barcelona con la intención de pasar la noche: “Venimos a hacer pedagogía”

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Agricultores y ganaderos han aparcado decenas de tractores y vehículos en la Gran Vía entre Rambla Catalunya y plaza Universitat de Barcelona con la intención de pasar la noche y acercar a la ciudadanía de Barcelona sus reivindicaciones. La protesta de los agricultores, la participación de una quincena de leridanos, se ha situado delante la sede del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para reivindicar la protesta de hace dos años cuando llevaron más de 2.000 tractores a la capital y para denunciar que no se han cumplido todos los compromisos. El portavoz del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginabreda, ha reclamado al conseller Òscar Ordeig que “se ponga las pilas” y que no sólo “comparta” reivindicaciones sino que las “solucione”.

En una atención a los medios, Ginabreda ha asegurado que la administración “sabe de memoria” sus peticiones y ha reclamado que vengan “con respuestas”. “Si venís con promesas no hace falta que vengáis, porque os ahorraréis una regañada”, ha dicho.

Entre las reclamaciones de los agricultores, ha enumerado defender la posición contraria del sector al acuerdo entre la UE y Mercosur, avanzar en los protocolos sanitarios ante la oleada de enfermedades que sufre el sector o recalcular los impuestos de hidrocarburos.

Los agricultores tienen la intención de organizar “una fiesta” en las dos islas de la Gran Vía que están ocupando con charlas, talleres de horticultura, arrimadas, gincanas infantiles y conciertos. “Nosotros hemos venido a hacer una fiesta, a hacer una celebración, celebramos dos años, pero también venimos a haceros la pedagogía, a explicaros a quienes somos, a qué nos dedicamos, qué hacemos, y somos vuestra despensa”, ha dicho Ginabreda.

Les columnas han entrado por la avenida Meridiana sobre las once y media y se han dirigido hacia la calle Aragó y han girado por Balmes para ir hacia la sede de la conselleria encabezada por Òscar Ordeig, a quien han reclamado soluciones. “Ya sabe nuestras peticiones, los sabe de memoria, es muy conocedor, él dice que están trabajando mucho. Si viene, que venga con algún resultado. Y si no, no hace falta que venga, porque no hay que alarmar al personal y que salgan imágenes de los agricultores gritando al conseller, que tampoco lo queremos,” ha añadido.