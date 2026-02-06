Las movilizaciones de los agricultores entran en Barcelona por la avenida Meridana con decenas de tractores

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Las movilizaciones del agricultores han entrado en Barcelona hacia las 11.30 horas en una protesta que pone a prueba la movilidad de la red de transporte catalana en medio de la crisis en Rodalies. Los agricultores y ganaderos de Girona, Vallès y Osona se han encontrado en Granollers y se han encaminado en marcha lenta hacia la capital, entrando por la Avenida Meridiana. En un inicio, también tenían previsto entrar por otros puntos, pero los Mossos les han hecho agrupar. Decenas de tractores han circulado por la Avenida Meridiana en dirección a la sede del Departamento de Agricultura, en la Gran Vía. Los agricultores han afirmado que por "solidaridad" con los problemas de movilidad evitarán "molestar más de la cuenta" y garantizan que se puede acceder a la capital catalana.