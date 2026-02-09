El informe del Ministerio descarta que el brote de peste porcina se originara en el Irta-CReSA

Agentes de los Mossos y de la Guardia Civil en el exterior del IRTA-CReSA el pasado 18 de diciembre.

El informe inicial elaborado por el comité científico designado por el Gobierno de España para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Catalunya a finales de noviembre concluye que todavía es "prematuro" pronunciarse sobre cómo apareció el virus, pero descarta que fuera en el Irta-CReSA.

En el documento, establece que los resultados obtenidos mediante estrategias analíticas complementarias y por organismos independientes "no mostraron coincidencia genética" entre el aislado español y los virus usados en actividades experimentales en ese laboratorio, ni a nivel de marcadores parciales ni a escala de genoma completo.

Estas conclusiones coinciden con la posición del Institut de Recerca Biomèdica (IRB), que el pasado 30 de diciembre publicó los resultados de su propio informe, encargado por el Govern, donde también descartaba que su secuenciación genómica coincida con las muestras con las que trabaja el Irta-CReSA.