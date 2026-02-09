Fèlix Larrosa anuncia el inicio de los trabajos para evitar la inundabilidad de Cappont, que durarán un año y rebajarán el parque de la canalización

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciado este mediodía el inicio de los trabajos para evitar la inundabilidad de Cappont, que durarán entre siete y doce meses y consistirán en rebajar el parque de la canalización, ampliar el muro de contención de Grenyana y reforzar el puente de Príncep de Viana y las compuertas. Unos trabajos que están presupuestados en 2,1 millones de euros que aportarán la Generalitat y el Estado y que permitirán proteger Cappont de posibles crecidas del río en un plazo aproximado de 100 años, lo que permitirá desbloquear proyectos clave para el barrio como el instituto, que los vecinos llevan 41 años reclamando, o la ampliación del CAP.

Larrosa y el jefe de servicio de obra pública, Sergi Gimeno, han explicado que estos trabajos servirán para proteger las zonas que actualmente están expuestas a posibles crecidas del caudal del Segre, que son el parque de los Camps Elisis, el camino de Grenyana, el barrio del Noguerola y la avenida Blondel.

La actuación prevista en la canalización consistirá en ampliar la capacidad de drenaje de esta zona allanando el área más próxima al Segre. Actualmente la zona de césped tiene una notable inclinación y allanándola "podrá absorber las posibles crecidas de agua a futuro". Además de rebajar la canalización, se habilitarán escaleras naturales para conectar la zona allanada con el camino de tierra. "Es una solución avalada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que ya se ha hecho en ciudades como Zaragoza", ha dicho Gimeno.

Sobre el muro de Grenyana, el técnico municipal ha detallado que "tiene la altura correcta para prevenir crecidas, pero la pared es muy delgada y la obra consistirá en reforzarla para evitar que el agua pueda empujar el muro y conectarlo con las compuertas de la Mitjana". Junto al muro se habilitará un paso peatonal y también se habilitará un muro de tierra para evitar desbordamientos o crecidas por la Clamor de les Canals.

Por otro lado, también se reforzará el pilar del puente Príncep de Viana, la pasarela de los Camps Elisis y la zona de compuertas. "Esto permitirá que todas estas zonas puedan soportar crecidas de agua en un período de cien años", ha remarcado Larrosa, que ha añadido que, con este proyecto "ponemos fin a un problema que arrastramos desde hace 35 años, cuando se hizo el parque de la canalización". En cuanto al calendario, ha hecho hincapié en que "el período de ejecución previsto de las obras es entre 7 y 12 meses a contar desde ya".

Paralelamente, Larrosa ha señalado que estas obras también permitirán avanzar en el plan de 'Les Platges de Lleida', que prevé habilitar espacios de restauración y ocio en la canalización. Avanzó que el proyecto saldrá a licitación próximamente y que, entre las actuaciones previstas, está el habilitar "láminas encima del río" que permitan cruzar el Segre por la misma canalización, sin necesidad de recurrir a pasarelas y puentes.

El riesgo de inundabilidad de Cappont ha sido una piedra en el zapato para el desarrollo del barrio en materia de equipamientos. Prueba de ello es que su asociación de vecinos lleva 41 años reclamando la construcción de un instituto, pero la ley hace inviable hacer estos equipamientos en zonas inundabilidad.

Lo mismo ocurre con la ampliación de la escuela Camps Elisis o del ambulatorio. En este sentido, Larrosa ha dicho que "hemos pedido a los departamentos de Educación y Sanidad que avancen en los trámites para estos proyectos necesarios para el barrio, estas actuaciones permitirán que Cappont pueda tener instituto". Al respecto, la presidenta vecinal, Veni Ros, se mostró muy satisfecha "que con estas obras se pueda desencallar el instituto, ya que es un equipamiento que llevamos décadas reclamando y lo vemos muy necesario para un barrio que tiene más de 16.000 habitantes.