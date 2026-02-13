Detectados dos casos de peste porcina fuera del radio inicial de Cerdanyola

Publicado por carles molins Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado en una comparecencia este jueves en Lleida la detección de 13 positivos más de peste porcina africana (PPA) en jabalíes capturados o encontrados muertos en el foco de Cerdanyola. Según ha explicado el conseller, dos de estos nuevos positivos se han encontrado por primera vez fuera del primer radio de seguridad de seis kilómetros. Concretamente, los dos positivos se han dado en una urbanización de Molins de Rei. Ordeig ha afirmado que era previsible que eso sucediera y que los dos casos se encuentran sólo unos dos kilómetros fuera del perímetro inicial. En total, el número de positivos notificados es de 155.

A raíz del hallazgo de los dos positivos fuera del radio inicial el Govern incorpora a la zona de alto riesgo los municipios de Molins de Rei y El Papiol, donde se restringe el acceso al medio natural a partir de este viernes. Ahora son 14 los municipios que integran la zona de alto riesgo.

Ordeig ha detallado que no hay ninguna granja afectada en el radio de vigilancia de la peste porcina y el segundo radio de 20 kilómetros no se modificará.