El conseller pide calma a los cazadores por los casos de PPA

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, pidió “calma” a los cazadores de jabalíes después de que la agrupación AgrupCat lamentara que se pida a los voluntarios sacar muestras de sangre a los animales abatidos en la lucha contra la Peste Porcina Africana (PPA). Aprovechando su visita a la presa de L'Albagés, Ordeig dijo que el protocolo está funcionando bien y se hace de acuerdo con los expertos, pero se mostró dispuesto a escuchar “dudas” o “aclarar algún concepto” a los cazadores. Además, añadió que si es necesario “adaptar algún elemento” lo harán, pero destacó que el sistema ha permitido cazar unos 2.000 jabalíes a la semana. Los cazadores de jabalíes denuncian que les pidan extraer muestras de sangre para “analizar” si los animales fuera del radio de riesgo de la PPA están contaminados.

La extracción la llevan a cabo los cazadores “sin formación alguna” tras efectuar una reunión donde un veterinario enseña a hacer las muestras con un vídeo, aseguran.

El presidente de AgrupCat, Enric Vélez, considera que este proceso es una “temeridad” porque por “bioseguridad” deberían hacerlo expertos, como veterinarios. Las muestras de sangre deben guardarse en la nevera, pero los voluntarios no ven bien tener en casa algo que “quizás está contaminado”, indicaron algunos de los voluntarios.

Por otra parte, Ordeig, aseguró ayer que era “previsible” que la PPA se extendiera hacia el sur del primer foco de Cerdanyola (Barcelona) y pidió y tranquilidad. Señaló que hay un corredor natural que une el primer foco de la enfermedad y el punto en el que la semana pasada se encontraron dos jabalíes muertos positivos de la enfermedad en Molins de Rei (Barcelona), y subrayó que se están intensificando las capturas de jabalíes dentro del radio de 6 km y que el Govern calcula que quedan unos cien ejemplares en libertad, aunque hizo hincapié en que se debe ir con cuidado para no asustarlos y que escapen hacia otras zonas.