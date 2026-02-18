Ordeig plantea la reducción ‘drástica y urgente’ de jabalíes contra la PPA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura confirmó ayer siete nueve casos de peste porcina africana (PPA), uno de ellos en Sant Feliu de Llobregat, fuera de la zona cero inicial de Cerdanyola del Vallès. El municipio se incorpora a la zona de alto riesgo, al igual que Molins de Rei y El Papiol. El conseller de Agricultura, Òscar Odreig, explicó la detección del nuevo caso obliga a ampliar las restricciones, también a un espacio delimitado del término municipal de Barcelona, perteneciente al barrio de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Ahora son 16 los municipios incluídos en la zona de alto riesgo.

En ellos está prohibido acceder al medio natural y hacer actividades de forma individual o en grupo, pero sí se puede acceder a las viviendas, desarrollar actividades económicas en espacios cerrados o acudir a restantes o instalaciones deportivas. “Hay un corredor natural desde la zona cero hacia esta zona de Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat y los expertos dicen que era una zona muy difícil de controlar”, explicó Ordieg, quien aseguró que es “más fácil” contener el brote si avanza hacia el sur que hacia el norte. Espera que las grandes infraestructuras del entorno metropolitano y el mar les ayuden a frenar la expansión de la peste. En concreto, se seguirá una estrategia de “doble cerrado” en el ámbito del Llobregat y el Besòs, así como en la B-23 y la A2. Además, se quiere reducir de forma “drástica y urgente” la población de jabalíes en el radio de 20 kilómetros desde el inicio del brote. Para ello, Ordieg pide movilizar todos los recursos y efectivos disponibles en Catalunya y fuera. Se ha puesto en contacto con el ministerio y con el resto de comunidades para conseguir más incineradoras móviles, trampas y unidades caninas. El Govern ya ha hecho pujas de urgencia para adquirir trampas que permiten capturar a varios animales a la vez. Según explicó Ordeig, desde el 1 de enero de 2026 se han cazado 13.615 jabalíes en toda Catalunya, lo que representa “un nivel de capturas muy y muy importante”.

Alerta contra la fauna

En este contexto, el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, pidió la actuación urgente contra los jabalíes en toda Catalunya y a la ciudadanía avisar al 112 si se avista uno de estos animales para que actúen los agentes rurales. Alertó que está en juego el sector porcino, que es, recordó, el motor de la agroalimentación catalana.