La tendencia alcista del porcino, al menos hasta la Semana Santa

El mercado del cerdo cebado mantiene una tendencia alcista, aunque muy lejos de abandonar los números rojos, desde mediados del pasado mes de febrero, cuando superó la cota psicológica del euro por kilo de animal vivo, hasta donde se hundió como consecuencia de la aparición de los primeros casos de peste porcina africana (PPA) en Collserola a finales del mes de noviembre. Las previsiones del sector apuntan a que la tendencia alcista se mantendrá al menos hasta la Semana Santa, a finales de este mes, cuando el devenir de las cotizaciones penderán de cómo haya evolucionado el mercado de la carne. Así lo explicó ayer el director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés. En estos momentos España, con la tablilla de la lonja leridana como referencia, tiene el precio del cerdo vivo más bajo de toda Europa. Esta situación convierte sus ofertas en competitivas en el mercado europeo. Un contexto en el que los productores presionan en favor de nuevas subidas e intentar reducir sus pérdidas, mientras que los mataderos se encuentran en una buena situación, con bajos precios y mercado para colocar la carne sin problemas, apuestan por incrementar sacrificios y están dispuestos a admitir repuntes. Las subidas no son una tónica exclusiva de España sino que, como explicó Bergés, el precio también repuntó ayer en Alemania en cinco céntimos. Con todo, el sector productor sigue afrontando una situación de abultadas pérdidas. Los últimos informes de la conselleria de Agricultura sitúan en 1,33 euros el coste de producir un kilo de cerdo vivo, mientras que la última tablilla en Lleida lo valora en 1,095. Las previsiones son alcistas al menos hasta Pascua, pero a más largo plazo todo dependerá, entre otros factores, de cómo se comporte el merado de la carne.

Además del mercado, el sector sigue pendiente de la evolución de la peste porcina africana en Barcelona, que actualmente se encuentra circunscrita a animales salvajes. Pero el sector se mantiene indignado por la lenta reducción del número de jabalíes en la zona de la PPA. Fuentes de la producción se lamentaban ayer lacónicos que con los datos oficiales “me sale que se están sacrificando 15 jabalíes al día, cuando el número debía haber sido diezmado hace ya mucho tiempo”. Los miembros de la junta de precios el cerdo de engorde en Mercolleida emitieron un comunicado el pasado 20 de febrero en el que mostraban su preocupación por la manera en la que se está gestionando el control de la epidemia, y más concretamente en relación con la población de jabalíes. El congreso cárnico de AECOC en Lleida también sirvió para poner de manifiesto la inquietud por la gestión de la fauna salvaje en los últimos años teniendo además en cuenta su riesgo como vector de la peste.