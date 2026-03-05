Los conejos arrasan 97 pistacheros en una finca de Verdú: los afectados dejarán de ingresar 150.000 €

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Ramon y Eudald Boleda, agricultores de Verdú, viven una situación desesperada por los daños que sigue provocando la plaga de conejos. Solo este año han tenido que arrancar 97 pistacheros de nueve años que habían muerto por los destrozos provocados por estos animales, explicaron ayer en Ràdio 4. “En una finca que plantamos hace diez años, después de Navidad y Sant Esteve vinimos a repasarla y vimos que los conejos habían hecho de las suyas. Este año hemos arrancado 97 entre esta y otras fincas, y en los últimos 5 años ya llevamos unos 400”, dice Eudald a SEGRE.

“Son árboles de 9 años que justo ahora entraban en plena producción, lo que supone que en los próximos años dejaremos de ganar unos 150.000 euros”, denuncia. Los Boleda habían protegido los árboles, pero los conejos los dañaron igualmente. Según Ramon, “la plaga en Verdú, Preixana y Sant Martí es peor que nunca, hace un año que no actúan por problemas con la licitación de las pick-up, el armamento… Los conejos no entienden de burocracia, y nosotros pagamos las consecuencias”. Reclaman que la administración compense económicamente los daños ante su incapacidad para controlar la población de conejos.