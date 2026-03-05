Ordeig defiende adaptar la política agraria común a la realidad mediterránea

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, abogó ayer en Bruselas por hacer cambios en las políticas comunes agrarias y pesqueras para adaptarlas a la realidad mediterránea. Defendió una PAC que reconozca el papel clave de las autoridades regionales y permita adaptar las medidas a la realidad agroecológica, económica y social de cada territorio. “El Govern se opone a los planes de asociación nacionales y regionales (un plan estatal único) que recentralice decisiones y reivindica la capacidad y la experiencia consolidada de Catalunya en la gestión eficaz y próxima de la PAC”, dijo. Catalunya defiende mantener los dos pilares diferenciados de la PAC, el apoyo a la renta agraria y el desarrollo rural, y rechaza que se fusionen en un único fondo que pueda diluir los objetivos. Apuesta para priorizar las ayudas a los payeses que viven y trabajan en el territorio, con una atención especial a los jóvenes, las mujeres, las pequeñas explotaciones y las zonas con limitaciones naturales.

Mercosur

Ordeig, además, trasladó a Bruselas las demandas consensuadas con el sector respecto del acuerdo con Mercosur, con el objetivo de minimizar el impacto negativo sobre el campo catalán.