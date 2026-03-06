Catalunya dará ayudas a los agricultores que se quieran jubilar y traspasen sus tierras a un joven

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Govern dará ayudas a aquellos agricultores que se quieran jubilar y traspasen sus tierras a un joven agricultor o a una persona que se incorpore de nuevo al sector. Así lo ha explicado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, desde Seròs durante la presentación del proyecto 'Alfombra Roja', un decálogo de medidas para acompañar y orientar a los jóvenes agricultores.

La iniciativa también contempla espacios para que los jóvenes puedan empezar su actividad sin hacer grandes inversiones, mejoras de la fiscalidad, un programa específico de asesoramiento personalizado, la figura de un referente en las oficinas comarcales y la creación de una mesa de gobernanza, entre otros.