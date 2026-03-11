Un positivo en peste porcina en el municipio de Barcelona obliga a cerrar Collserola de forma permanente

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado un jabalí positivo en peste porcina africana (PPA) en Barcelona que obliga a cerrar el parque natural de Collserola permanentemente y no sólo por las noches, como se había hecho hasta el momento. En declaraciones a los medios desde el Parlament, ha adelantado que este jueves se cerrarán todos los accesos al parque, pero ha pedido "calma" y ha asegurado que los vecinos y los trabajadores de la zona podrán desplazarse. Con todo, siguen siendo 18 los municipios donde se han encontrado jabalíes con el virus, mientras que hay 217 positivos. Por otra parte, Ordeig ha valorado que la entrada del virus en la zona del parque que toca a Barcelona era “esperable” y que los expertos trabajan en este ámbito de manera global.

Así, los municipios que se encuentran, total o parcialmente, dentro de la zona de alto riesgo son: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada y Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues y Barcelona.

El conseller ha explicado que el nuevo positivo forma parte del mismo foco detectado anteriormente en torno a Sant Just Desvern y que ahora “ha saltado al término municipal” de Barcelona. Según Ordeig, la decisión de cerrar el parque responde a criterios técnicos y a la estrategia de tratar Collserola como “un bloque”. A pesar de eso, Ordeig ha remarcado que los desplazamientos de personas que viven o trabajan en la zona continuarán garantizados. “La gente podrá ir a los negocios, a los equipamientos y a las paradas de transporte público”, ha tranquilizado. Asimismo, ha dicho que trabajan con los ayuntamientos y las policías locales para concretar los accesos y explicar las restricciones a los ciudadanos con una campaña informativa.

Estrategia de contención

El conseller también ha defendido que la propagación del virus hacia la parte baja de Collserola era una posibilidad prevista dentro de la estrategia de contención. Según ha explicado, era “imposible blindar” toda la zona forestal y ya se preveía que el virus pudiera avanzar hacia el sur, hecho que considera incluso “favorable” para concentrar los esfuerzos de control en una zona concreta.

En esta línea, Ordeig ha asegurado que se mantiene el objetivo de reforzar el dispositivo de capturas de jabalíes y reducir la presencia de animales en una zona especialmente compleja por la proximidad con el área metropolitana y la presencia de núcleos habitados, negocios y espacios muy frecuentados por la ciudadanía.