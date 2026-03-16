Las comunidades de regantes celebran la nueva medida que les permitirá hasta un 20% de ahorros en costes energéticos

El president de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, Javier Casanova, visitant una de les bombes instal·lada a la bassa de l'Estella, al delta de l'Ebre, en enero 2026

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Se ha aprobado de manera definitiva el nuevo reglamento general de suministro y comercialización eléctrica. La medida permitirá a las comunidades contratar una potencia eléctrica elevada durante meses de más actividad de riego y reducirla cuando el consumo energético es inferior, fuera de temporada.

Esta aprobación la ha celebrado la Asociación Catalana de Comunidades de Regantes (ACATCOR) que hasta ahora tenían que mantener la misma potencia contratada durante todo el año. Con la nueva medida se calculan ahorros superiores al 20% en costes energéticos de las comunidades.

El ACATCOR reclama esta medida desde hace años, y más después de que en el 2008 los costes energéticos de regadío incrementaran de manera significativa por la desaparición de las tarifas específicas.