UP exige más medios en la lucha contra la peste porcina

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Unió de Pagesos (UP) exige a la Generalitat de Catalunya que ponga más medios para luchar contra la peste porcina africana (PPA) ante el riesgo de la extensión del virus, que podría suponer la ruina de los ganaderos y del sector en general de todo el Estado, pero con epicentro en las con mayor cabaña, como son los casos de las provincias de Lleida y Huesca.

El responsable del porcino de UP, Rossend Saltiveri, criticó cómo está actuando la Generalitat y que considera en buena medida “alejada de la realidad porque si los jabalíes han escapado del primer perímetro que estableció para contener la expansión del virus, pueden volver a hacerlo.

En esta línea, coincidió con el Col.legi de Veterinaris de Lleida, que pide el vaciado de jabalíes de la zona de alto riesgo.

Sobre las 59 explotaciones que se encuentran en el radio de 20 kilómetros de control, alertó de la difícil situación que atraviesan.

Los animales sacrificados de las primeras granjas para poder esponjar la zona de animales, “aún no han cobrado ni un euro”, explicó, tres mś de 120 días de la detección el primer caso de PPA.

En el resto de las granjas, dijo, pese a que se afirma que pueden sacar los animales a matadero, su situación es muy difícil, primero para encontrar un matadero que los acepte, segundo en el precio.

Saltiveri afirma que en el caso de encontrar una sala de sacrificio, esos animales se pagan a mitad de precio, cuando las cotizaciones generales ya son de ruina y se sitúan muy por debajo de los costes de producción.

Refuerzo del operativo

El Govern anunció el martes un refuerzo del operativo contra la peste porcina africana para acelerar la fase de erradicación del brote en el área metropolitana de Barcelona, lo que supone una inversión de 5 millones de euros. El dispositivo sumará 15 nuevos agentes rurales especializados en capturas, otros 17 efectivos vinculados a la unidad de drones y 132 miembros de ADF.