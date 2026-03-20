La compra de tractores en Lleida aumenta un 14,1% durante 2025

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La compra de tractores en la provincia de Lleida creció en 2025 un 14,1 por ciento con respecto al mismo periodo de tiempo en 2024, con 1.515 vehículos (entre nuevos y usados), según el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) de la conselleria de Agricultura de la Generalitat y del ministerio de Agricultura. Un crecimiento que en buena parte se ha debido al impulso del Plan Renove de Maquinaria Agrícola 2025, con un presupuesto de alrededor de 9,5 millones de euros que ha cubierto la totalidad de los fondos disponibles y atendido más solicitudes que el año anterior en el conjunto del Estado.

Según esta estadística, entre enero y diciembre fueron adquiridos un total de 551 tractores nuevos, lo que supone un aumento del 27,8 por ciento con respecto a 2024 y de un 47,3 por ciento con respecto a 2023. Mientras, la adquisición de maquinaria de segunda mano a lo largo de 2025 alcanzó la cifra de 964 tractores, un aumento del 7,5 por ciento con respecto al mismo periodo de tiempo de 2024 y de un 5,2% con respecto a 2023.

Entre los meses de enero y diciembre del año pasado, la adquisición de otro tipo de maquinaria agrícola fuera de lo que son tractores se mantuvo estable, con un ligero descenso del 0,12 por ciento, con 809 máquinas.

Si desglosamos por tipos, la adquisición de distribuidores de fertilizantes (sólidos, minerales y de purines) se mantuvo igual que un año atrás, con 212 máquinas. Por el contrario, la compra de equipos de automotrices, entre los que se encuentran, por ejemplo, los distribuidores de grano, las vendimiadoras o las empacadoras, creció el año pasado un 61,7 por ciento, hasta las 186 unidades, aunque la mayoría usados. Por su parte, la compra de equipos para tratamientos fitosanitarios, descendió un 14,9 por ciento, hasta las 411 máquinas.

En Catalunya, la evolución alcista en la adquisición de tractores también es importante, con un crecimiento del 25,9 por ciento en vehículos nuevos (999) con respecto a 2024 y de un 6,3% (2.150) en usados. Sumados nuevos y usados, con 3.149 tractores adquiridos durante el año pasado en Catalunya, el crecimiento es del 11,8% con respecto a 2024 y del 17,15 con respecto a 2023.

En lo referente a los datos estatales, el total de tractores adquiridos durante 2025 ascendió a las 13.511 unidades, los que supone un crecimiento del 30,76% respecto a 2024.